Sardegna zona bianca: dichiarazione del consigliere regionale Antonello Peru del gruppo UDC-Cambiamo Antonello Peru

Sardegna zona bianca: dichiarazione del consigliere regionale Antonello Peru.

“Sardegna zona Bianca è un’ottima notizia prima di tutto perché certifica una situazione con dati sotto controllo, con l’indice RT più basso d’Italia e con meno di 50 casi per 100 mila abitanti.

Abbiamo avuto ragione e questi sono i risultati dello screening di massa che ha permesso di individuare e isolare i casi.

Ma è un’ottima notizia anche per tutte quelle categorie che in questi mesi hanno subito pesantemente le conseguenze delle chiusure. Ho detto più volte che la chiusura serale di Bar e Ristoranti era oltre modo penalizzante, così come la chiusura totale di palestre, piscine, scuole di danza, cinema e teatri. Non si tratta ora di abbassare la guardia ma di un primo significativo passo verso il ritorno alla normalità.