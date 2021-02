Dal 26 febbraio arriva in radio ed è disponibile negli store e sulle piattaforme digitali “Salgo su”, il nuovo singolo di Ossido MAster con il featuring di Lil Wayne e Lollo G, prodotto da Agosta & Mitch Dj (Star-M & Bunker Home Productions).

Il singolo: “Salgo su”

Il brano parla della situazione attuale e l’artista, distaccandosi completamente dalla scena locale, vuole trasferire un chiaro messaggio: “è meglio fare che criticare“.

“Quando ho iniziato a fare musica – dice Ossido Master – mi son dato da fare per crearmi una carriera e soprattutto per organizzare dei punti d’incontro per le nuove leve della mia città. La voglia di prevalere si è ingigantita a tal punto da ritrovarmi continuamente in discussioni futili, ripicche e anche sabotaggi ad alcuni concerti. Il tutto nato dalla mia voglia di non far parte del loro circoletto, dove o ti omologhi a loro o sei il nemico pubblico numero uno. Oggi ho avuto questa chance di collaborare con Lil Wayne e quindi ho deciso di adattarmi alla sua strofa, poiché la vicenda descritta da lui è analoga alla mia storia.

advertisement

Ossido Master

Salvatore Spampinato, in arte Ossido Master, classe 1987 è un rapper catanese, trasferitosi a Cambridge dove lavora nel management aziendale universitario. Il nome Ossido nasce dalla moda degli anni 2000 di tingersi i capelli e Master è un tributo a Bassi Maestro. La gavetta nel rap inizia a soli 12 anni, con i primi freestyle tra emcee’s della sua città. Nel 2006 pubblica “L’impero del male”, il suo primo album autoprodotto con Dj Kompressorr e BIG D.

Nel 2010 distribuisce su MySpace il secondo album “Inossidabile” prodotto da Dj Karm. Fonda la sua etichetta la M.i.C. Recordz (Made in Catania) e pubblica lo stesso anno il suo terzo album “Istruzioni per diventare famoso” che vede collaborazioni, tra cui Othello, Lord Madness & Mondo Marcio. Nel 2013 comincia a calcare diversi palchi in compagnia dei CorVeleno, Tormento, Othello, Twofingerz, Dargen D’Amico.

Nel 2017 conosce via social, Bizzarre, membro della crew di Eminem, i D12 che dopo aver sentito un suo brano, decide di collaborare insieme a Ossido nella canzone “La Shady” autoprodotto e mixato da Veks, partecipando anche al video. Nel 2019, NeYo, il famoso cantante R’n’b, appare nel video “Asociale” di Ossido Master, a fine dello stesso anno arriva il contatto con la casa di produzione dell’icona del rap mondiale ovvero Busta Rhymes, che decide di avviare una collaborazione con lui. Sempre via social Ossido conosce Sensei, noto in UK come il rapper più veloce d’Italia, e il 12 giugno 2020 esce il singolo “Oltre le differenze” Feat. BUSTA RHYMES e SENSEI.

Lollo G.

Lorenzo Orsini nato a Carpi classe 2000, ha scelto come nome d’arte Lollo G. Sui social e Spotify ha un canale seguitissimo reperibile con il nickname di IamLolloG, idolo già di molte ragazzine con un seguito importante, Lollo per gli Amici è riuscito ad unire la passione per le lingue al canto. Questa sinergia lo ha portato a duettare con una delle star rap più importanti al mondo.

Dopo aver studiato amministrazione e finanza si lancia nel mondo della musica con due esperimenti “Primavera” e “Diablita” ed entra nel circuito dei grandi fino a Lil Wayne. grazie all’incontro con l’imprenditore Roberto Freti di Casazza che ha deciso di investire su di lui, definendolo un artista genuino non vizioso che sposa la musica e lo sport due tra le attività che più appassionano il genere umano. Lollo G infatti è anche calciatore, ha giocato nel Modena FC, nell’AC Castelvetro e adesso ci siamo chiesti cosa succede quando sport e musica si fondono? La risposta è il mondo di IamLolloG unico colorato fashion e rich, molto rich.

Ossido Master ritorna insieme a Lollo G con ‘Salgo Su’ con una leggenda del rap mondiale: Lil Wayne disponibile dal 26 febbraio 2021.

Social media