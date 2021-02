Roma Videoclip in Tour, nuovo progetto

Al via il Roma Videoclip in Tour, il nuovo progetto ideato e diretto da Francesca Piggianelli per promuovere la musica ed i videoclip Indie

A seguito del successo consolidato con il Premio Roma Videoclip-il cinema incontra la musica ed il Roma Videoclip Indie, giunto alla XVII Edizione, ideato e diretto da Francesca Piggianelli, dedicato ai videoclip, al settore della musica e del cinema, realizzato in collaborazione con Luce Cinecittà, il supporto di Roma Lazio Film Commission, Cinecittà Panalight, il patrocinio di Direzione Generale Cinema, Regione Lazio e SIAE, la Direzione ha ideato un nuovo format per dare visibilità a tutti coloro che desiderano partecipare e far conoscere la loro musica. Si partirà con i quattro videoclip che hanno ricevuto consensi nell’ultima Edizione della Festa del videoclip, sezione Indie, che si è svolta a Roma presso Apollo 11: “Questa città ti mangia” di Fabio Bisceglie, regia di Fabio e Vincenzo Bisceglie; “Vado via” dei Mosaiko feat Fio Zanotti, regia di Giacomo Triglia; “Come ritornano le mode” di Fabio Senna e Claudia Castiglione, regia di Christian Antonilli; “La mia sana follia” di Andiel, regia di Andrea Di Molfetta.

Ogni artista o band, potrà fare pervenire il proprio videoclip gratuitamente per essere selezionati, alla seguente casella di posta elettronica: romavideoclipintour@gmail.com indicando il titolo del videoclip, nome dell’artista o band, regista, provenienza e contatto telefonico.

advertisement

I videoclip selezionati verranno pubblicati sulla pagina Facebook e Instagram di romavideoclipintour e grazie alla valida collaborazione con un importante canale web musicale saranno inseriti in rotazione sulla Social TV YouMusic.Tv e menzionati nella pagina facebook.com/www.YouMusic.tv (Responsabile Furio Morucci). Domenica 21 febbraio avverrà l’annuncio ufficiale in rotazione. Inoltre la Direzione selezionerà un videoclip per una intervista nella rubrica settimanale dedicata ai videoclip.

I 20 migliori selezionati provenienti da ogni Regione d’Italia e dall’estero parteciperanno al grande evento finale che si terrà a Roma per la prossima Edizione del Premio Roma–il cinema incontra la musica e Festa del Videoclip Indie nella primavera 2021. Appena possibile, il Roma Videoclip in tour farà tappa in alcune regioni italiane.