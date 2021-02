Riprendono le lezioni alla scuola civica di Oristano. Lunedì 8 febbraio, nella sede di via Costa 10, riprendono le lezioni della Scuola Civica di Musica di Oristano per gli insegnamenti di pianoforte, canto lirico, canto moderno, chitarra classica, chitarra moderna, organetto diatonico, batteria, sassofono, violino.

“Con soddisfazione e piacere anche quest’anno riprende l’attività della scuola civica di musica fondamentale servizio per la città soprattutto in questo difficilissimo momento storico – dichiara l’Assessore alla Cultura Massimiliano Sanna -. Purtroppo, a causa delle restrizioni conseguenti all’emergenza sanitaria, l’attività didattica sarà offerta esclusivamente attraverso lezioni di tipo individuale. Viene rimandata la ripresa delle attività collettive di Propedeutica, Musica di Insieme, Musica Corale, Teoria e Solfeggio e Nati per la Musica, le quali saranno attivate non appena la situazione epidemiologica lo permetterà”.

La Scuola Civica di Musica, secondo quanto precisato dal Presidente e dal Direttore, darà avvio alle lezioni del nuovo anno. E sarà nel rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione del Covid-19. Gli allievi dovranno mantenere la distanza di sicurezza, indossare la mascherina e osservare le regole di igiene delle mani. E questo all’ingresso della scuola e prima di accedere alle aule di strumento.

Gli accompagnatori degli allievi non potranno stazionare all’interno dell’edificio scolastico. Sarà consentita esclusivamente la presenza di un adulto durante lo svolgimento dell’attività didattica dei più piccoli.

Informazioni di segreteria

Le lezioni si svolgeranno nelle giornate il lunedì, mercoledì e venerdì secondo gli orari che gli allievi concorderanno con i singoli insegnanti.

Le operazioni di segreteria saranno svolte attraverso lo sportello esterno dedicato.

I moduli per l’iscrizione sono ancora disponibili presso la segreteria della Scuola in via Costa, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:30 alle 21. Possono essere scaricati anche dal sito www.scuolacivicamusica.oristano.it

Maggiori informazioni possono essere richieste per posta elettronica all’indirizzo scuolacivicadimusica@comune.oristano.it oppure alla segreteria tramite sms/messaggio whatsapp ai numeri: 3475698253 – 3337133457