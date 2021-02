Riprende l’attività del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale di Tempio Pausania

Cari concittadini, vi informo che martedì scorso 16 febbraio la ASSL Olbia mi ha comunicato la ripresa – a partire dai prossimi giorni – dell’attività operatoria, di ricovero e la pronta disponibilità h24 del reparto di Chirurgia dell’Ospedale Paolo Dettori.

La presa in servizio di un nuovo medico e il rientro in servizio di un altro medico rimasto assente nel periodo scorso, hanno reso possibile la ripresa delle attività di reparto e di sala operatoria che, come è noto, erano state temporaneamente sospese proprio a causa della carenza di personale.

È il primo segnale tangibile dell’attenzione verso il nostro Ospedale, presidio sanitario di vitale importanza per la nostra comunità e per tutto il territorio della Gallura e del Nord-Sardegna, un’attenzione da parte dei vertici dell’ATS e della Regione che abbiamo sollecitato assieme all’assessore regionale Andrea Biancareddu e ai Sindaci del nostro Distretto in più sedi e per troppo tempo e che arriva, finalmente, puntuale, dopo le recenti rassicurazioni e gli impegni assunti dal Commissario della Assl di Olbia Franco Logias, fin dal momento del suo insediamento, per far fronte alla drammatica situazione sanitaria del nostro Distretto e andare incontro alle esigenze delle nostre comunità che fanno capo al Paolo Dettori.

advertisement

Il mio auspicio è che a breve possiamo annunciare l’apertura del reparto di terapia semintensiva, con i previsti 4 posti letto e l’assegnazione dei relativi anestesisti e che possa riprendere a pieno ritmo anche l’attività del Centro trasfusionale e della Cardiologia.

Il Sindaco

Gianni Addis