Rinnovo Fondo Alifond – Competenza e territorialità, Ugl Agroalimentare in campo

L’Agroindustria si appresta a rinnovare l’assemblea di Alifond, il Fondo pensione complementare a capitalizzazione per l’industria del settore alimentare e dei settori affini, le cui elezioni sono fissate per il giorno 01 Marzo 2021.

Le consultazioni giungono al termine di un anno tempestoso per l’economia, durante il quale la pandemia ha fortemente inciso sui mercati finanziari, ciò nonostante i fondi negoziali hanno retto l’impatto lamentando soltanto minimi segni negativi nelle linee garantite.

“È questo il motivo”, spiegano dalla Segreteria Nazionale della Ugl Agroalimentare, “che ci ha spinti a selezionare i candidati nella nostra lista adottando il criterio della competenza in materia economica. Il sindacato di Via Manin non fa segreto che aspira ad aumentare la sua presenza in Alifond e pertanto sta mobilitando la base per raggiungere un buon risultato”.

advertisement

Tra le tante le realtà territoriali che hanno trovato spazio nella lista Ugl Agroalimentare, da evidenziare la presenza casertana (che vede peraltro la candidatura del segretario della Unione Territoriale Ferdinando Palumbo).

La data di insediamento della nuova Assemblea è prevista per il giorno 30 aprile 2021.