Rhapsody tour: concerto italiano Queen-Lambert rimandato al 2022

La lista completa dei 29 concerti include, come inizialmente previsto, la residency di 10 date alla O2 Arena di Londra, oltre a doppie date a Manchester e Birmingham e alla già citata Glasgow.

I concerti sul continente europeo ora saranno previsti dopo le date inglesi e si svolgeranno tra giugno e luglio. «Per essere chiari: nessuno degli show 2020 e 2021 è stato cancellato, ma solo spostato a causa del COVID-19. Speriamo davvero che la maggior parte delle persone che avevano acquistato il biglietto per le date originali del 2020 siano ancora disponibili per unirsi a noi per gli spettacoli.»

In questo stesso periodo l’anno scorso i Queen + Adam Lambert stavano concludendo la serie di date del Rhapsody Tour in Giappone prima di iniziare i grandiosi show in Australia e Nuova Zelanda. «Dopo aver iniziato il 2020 con una straordinaria serie di concerti davanti a 50,000 spettatori ogni sera, la cancellazione delle tappe in Europa che si sarebbero dovute tenere durante l’estate è stata una grande delusione», spiega la band.

Brian May aggiunge: «Le scene incredibili che abbiamo visto durante quei concerti ora sembrano solo un sogno incredibilmente distante. Siamo in Australia a fare i nostri show interagendo con migliaia di persone felici, e un minuto dopo siamo bloccati in casa. Siamo stati davvero fortunati a riuscire a terminare quel tour appena prima che quest’ondata ci travolgesse.»

Nonostante il dispiacere di non poter tornare on the road, la band ha sicuramente saputo sfruttare al massimo il tempo lasciato libero dal periodo di inattività forzata.

Durante il primo lockdown i tre artisti sono rimasti connessi, stimolati da un riff di chitarra postato da Brian sul suo profilo Instagram. Lavorando da remoto, Roger e Adam hanno aggiunto le loro parti alla traccia di Brian, creando una nuova versione di We Are The Champions, il pioneristico singolo da lockdown You Are The Champions.

Il pezzo è diventato un grido musicale di sostegno per tutti coloro che stanno combattendo contro il Coronavirus, e i proventi ricavati sono stati devoluti ai lavoratori della sanità in prima linea. Il video mostra molte scene girate nei reparto Covid e vede la partecipazione della figlia di Roger, la dottoressa Rory Taylor. Nel giro di un mese dalla pubblicazione, il video è stato visto per quasi 4 milioni di volte e tutto il ricavato è devoluto al COVID-19 Solidarity Response Fund dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Roger Taylor ha reagito all’obbligo di stare a casa scrivendo e registrando le sue riflessioni personali su questo periodopubblicando il singolo solista Isolation, che gli è valso le prime posizioni nelle classifiche rock.

Per rimanere in contatto con i fan, la band è tornata su YouTube con un Tour Watch Party che raccoglie le immagini migliori delle performance dei Queen + Adam Lambert durante i precedenti tour. La risposta entusiastica del pubblico ha portato alla pubblicazione del loro primo album insieme, Live Around the World, in formato CD, DVD, Blu-ray e vinile. Una versione del film è ora disponibile in streaming.

Parlando della pubblicazione di Live Around the World l’anno scorso, la band ha dichiarato: «Mentre siamo tutti alle prese con la sfida di creare spettacoli dal vivo in un mondo dominato da un formidabile nemico virale, ci è sembrato il momento perfetto per creare una collezione di momenti live accuratamente selezionati dai nostri spettacoli dei Queen degli ultimi sette anni con il nostro fratello Adam Lambert. Guardando e ascoltando questi brani viaggerete in tutto il mondo con noi e sperimenterete un live set virtuale completo.»

Confortante e provocatorio durante questi tempi difficili, Live Around the World si è mostrato un gradito booster di positività per i fan mentre continuano ad attendere che il Rhapsody Tour possa riprendere. Il live ha anche dato ai Queen + Adam Lambert un album primo in classifica in tutto il mondo nella settimana di uscita e ha segnato il primo nuovo album dei Queen in classifica nel Regno Unito in 25 anni, il loro decimo in totale e la prima volta di Adam in cima alle classifiche.