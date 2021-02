Quartu Sant’Elena. Convocato il Consiglio Comunale per martedì 23 febbraio 2021

Convocato il Consiglio Comunale per il giorno martedì 23 febbraio 2021 alle ore 18,00 e per il giorno mercoledì 24 febbraio alle ore 18,00 in prosecuzione.

Convocato il Consiglio Comunale

La seduta avrà luogo presso l’aula consiliare nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa sull’emergenza COVID – 19 (DPCM 24 ottobre 2020 art. 1, comma 9 lett. o) – distanza interpersonale di almeno un metro e dispositivo di protezione individuale (mascherina) e dalla circolare del Ministero dell’interno del 29.10.2020 prot. 72971, pertanto non è ammesso l’accesso al pubblico.

Per garantire la trasparenza e pubblicità della seduta i cittadini potranno seguirla in streaming collegandosi al canale YouTube Comune di Quartu Sant’Elena.

L’ordine del giorno può essere scaricato da questa stessa pagina.