Arrestato un 36enne a Quartu sant’Elena, teneva nascosto un candelotto esplosivo in una cassetta elettrica vuota.

Ieri mattina, gli agenti dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di Quartu Sant’Elena, con gli Agenti della Squadra Volante, hanno arrestato il 36enne per fabbricazione e detenzione di materiale esplosivo.

Il blitz è scattato ieri mattina quando, dopo diversi servizi attuati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti hanno fatto ingresso nell’abitazione dell’uomo, ben noto alle forze di polizia per i suoi numerosi precedenti per spaccio, facendo una scoperta inaspettata.

Il 36enne infatti, non occultava droga ma bensì un candelotto di materiale esplosivo di 12 cm e mezzo con una miccia di circa 55 cm di lunghezza, occultato all’interno di una cassetta di derivazione elettrica posizionata accanto alla porta di ingresso della sua cantina.

Già nel 2016 il soggetto era stato denunciato dai Carabinieri di Quartu Sant’Elena per detenzione illegale di materiale esplosivo, scoperto poi perfettamente simile sia per caratteristiche costruttive che per ordine di potenzialità a quello ritrovato dagli Agenti del Commissariato.

Nella mattinata odierna si è svolto il processo con la convalida dell’arresto e la concessione dei termini a difesa.