Si comunica che, in occasionee dell’esodo degli Italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia,verrà trasmesso evento in live streaming sul canale You Tube del Comune di Pula visibile sul link: https://www.youtube.com/channel/UCAJp68VCYdzNpSd56kcmLzQ

In allegato la locandina per gli approfondimenti sul programma dell’evento.

locandina_giorno_del_ricordo_2021_ultima