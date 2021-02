Progetto Geremia: presentazione partners IAS

La Sezione IAS – Istituto per lo studio degli Impatti Antropici e Sostenibilità in ambiente marino – del CNR di Oristano studia le interazioni tra gli organismi marini e il loro ambiente, la valutazione dello stato dell’ecosistema marino per la previsione delle performance nel tempo e nello spazio attraverso modelli numerici e indagini sperimentali.



QUALI SONO I PRINCIPALI CAMPI DI RICERCA?

L’oceanografia fisica e biologica mediante l’utilizzo di modelli numerici nell’ambito dell’oceanografia operativa;

La biologia degli organismi;

La morfodinamica degli ambienti costieri;

L’ecologia del benthos e l’analisi delle reti trofiche (isotopi stabili C e N) negli ecosistemi marini costieri e di transizione;

La gestione e la conservazione delle risorse biologiche marine.

L’IAS nell’ambito del Progetto GEREMIA è coinvolto in alcune linee di ricerca, tra le quali troviamo:

Oceanografia operativa per la gestione del rischio ambientale

Partecipazione alla stesura dello stato di ambienti marini portuali

Indagine normativa

Individuazione degli stakeholder

Modellistica applicata al Porto e al Golfo di Olbia

Indagini sui piani e strategie per contrastare le emergenze

Partecipazione e supporto alle campagne in mare

All’interno del Progetto GEREMIA, diverse sono le fasi che vedono impegnato l’IAS, a partire dalle campagne oceanografiche periodiche per le misurazioni della dinamica superficiale nel Porto di Olbia per arrivare all’impiego della modellistica oceanografica della circolazione delle acque nel Porto di Olbia e nell’area marina adiacente, senza tralasciare il focus sulla dispersione di inquinanti potenzialmente rilasciati dai corsi d’acqua che sfociano nell’area portuale.

Per il progetto GEREMIA lo IAS CNR di Oristano si occupa delle misure in campo da effettuare all’interno del Porto di Olbia. Queste misure includono non solo il lancio di drifter oceanografici per lo studio delle correnti superficiali ma anche l’installazione della strumentazione necessaria per la misurazione delle correnti. In particolare sarà installato all’interno del Porto di Olbia, ed utilizzato per il progetto, un correntometro (ADCP).

Inoltre lo IAS CNR si occupa della realizzazione di simulazioni di modellistica numerica riguardanti la circolazione in funzione dei venti delle maree e delle diverse stagioni e della simulazione dei tempi di residenza delle acque all’interno del Porto di Olbia.

Sarà inoltre implementato un DSS per l’area del Porto di Olbia che permetterà agli utenti abilitati di simulare eventuali sversamenti.