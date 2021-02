Cocktail

«Quando siamo arrivati era l’alba e abbiamo trovato il cancello d’ingresso della struttura chiuso con un lucchetto», dicono i protagonisti dell’assurda vicenda: «Abbiamo dovuto chiamare i vigili del fuoco per poter entrare e iniziare il nostro turno di lavoro. Ma nel frattempo siamo rimasti fuori al freddo per due ore. Quando siamo entrati a lavorare erano le 7:30 e abbiamo dovuto fare tutto di corsa per poter far consegnare i pasti in tempo ai pazienti ospedalieri».I dipendenti lamentano anche che la società gli nega il permesso di poter parcheggiare le loro auto nel parcheggio interno della struttura, senza capirne il motivo. Sono costretti quindi a lasciare la macchina lontano dal cancello e farsi la strada a piedi, in una zona situata in aperta campagna, frequentata anche da cinghiali e completamente al buio, con tutti i rischi che ne conseguono; c’è solo un faretto sistemato proprio davanti al cancello che si illumina al passaggio.

«I lavoratori sono già stremati perché non vengono pagati da dicembre e non hanno nemmeno ricevuto la tredicesima e la quattordicesima del 2020 – dichiara la dirigente Uiltucs Silvia Dessì – In più ora si ritrovano chiusi fuori e costretti a rimanere al freddo ad aspettare che qualcuno apra il cancello per poter lavorare. Sollecitiamo per l’ennesima volta l’intervento immediato dell’Ats. Non si può più andare avanti così».