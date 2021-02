Da ora è disponibile esclusivamente su YouTube il nuovo singolo del giovane artista classe ’99 Holy Ga. Pearl Harbor, questo il titolo del brano accompagnato dal videoclip ufficiale, anticipa il primo album dell’artista, “Holy”, in uscita il prossimo 10 marzo su tutte le piattaforme digitali per Believe.

Il singolo: “Pearl Harbor”

Pearl Harbor, evocando nel titolo il ricordo di un episodio storicamente noto, crea un parallelismo nel racconto dell’artista che ha molteplici significati.

“Pearl Harbor è sotto ogni aspetto la perla del disco. Senza dubbio il mio brano preferito e quello su cui abbiamo deciso di riporre più speranze. Il singolo è stato scritto e registrato il 15 settembre 2020, probabilmente il giorno peggiore di questo ultimo anno, che viene rappresentato attraverso un inno alla rinascita, il partire dalla devastazione per poter costruire qualcosa di nuovo, qualcosa di vero. Abbiamo tirato fuori il meglio dal peggio”, spiega Holy Ga.

Prodotto da Mattia Pagano, in arte Paga – con il quale Holy Ga collabora stabilmente dal 2019 ai suoi progetti -, il singolo abbina le atmosfere nebbiose delle immagini che lo accompagnano, come in un apocalittico e fumoso scenario post bombardamento, all’estetica minimale della trap sulle sonorità del brano.

“Non do importanza ai soldi, so com’è starci senza”, rappa l’artista, in due minuti e trenta di sana autocelebrazione ma senza ostentazione, che rivela un’autentica voglia di emergere e di andare oltre le difficoltà del quotidiano. Distruggere per ricostruire, questo è l’importante per l’artista della provincia di Varese, pronto a presentare un album di formazione che traccia ogni passaggio alla ricerca di se stesso e della propria dimensione artistica.

Holy Ga: note biografiche

Holy Ga è un rapper classe ’99 di Origgio (VA). Nelle sue tematiche viene spesso ripresa l’appartenenza a una semplice vita di provincia e il contrasto con un mondo sempre più legato alle apparenze.

Inizia a scrivere e pubblicare i primi progetti nel 2018, ma è solo nel 2020, in seguito alla firma con Believe, che i progetti iniziano ad avere realmente una loro identità.

Il 15 luglio 2020 viene pubblicato Credi in me, brano con sonorità cloudy e molto personale. Il 22 settembre esce Lacrime, brano emotrap in collaborazione con Lacrimuccio, artista della periferia milanese.

In questo momento insieme a Paga, produttore con cui collabora dal 2019, è pronto alla pubblicazione del suo album d’esordio, “Holy”, in uscita su tutte le piattaforme il 10 marzo 2021.