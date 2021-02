Pasqua: la colomba super avoriè classica della Pasticceria Filippi

Pasticceria Filippi propone la colomba super avoriè classica: dolcezza naturale per una Pasqua in famiglia.

La pasticceria vicentina ha creato una nuova ricetta pasquale in cui le pregiate materie prime creano nell’impasto un equilibrio che permette al dolce di conservarsi a lungo e naturalmente.

Prosegue così la ricerca di qualità intrapresa con la creazione del Panettone Super Avoriè.

Una colomba completamente naturale, gustosa e genuina: è questa la nuova proposta della Pasticceria Filippi, azienda con sede a Zanè (Vicenza), per festeggiare la Pasqua 2021.

La nuova colomba Super Avoriè Classica è frutto di una minuziosa ricerca di pregiate materie prime che sapientemente lavorate creano nell’impasto un equilibrio tale da consentire al dolce di mantenere inalterate fragranza e morbidezza a lungo ed in modo completamente naturale.

Il prodotto, infatti, si contraddistingue per la lavorazione rigorosamente artigianale dell’impasto, reso unico grazie all’utilizzo di pregiatissimo burro fresco e morbida frutta candita, arrotondati dalla bacca di vaniglia naturale del Madagascar. Come per tutti i prodotti Filippi, la pasta madre della Colomba è realizzata con il lievito naturale tenuto in vita e rinfrescato di giorno in giorno dal 1972, quando nacque la Pasticceria. Con questo nuovo dolce, naturale al cento per cento, l’azienda prosegue il percorso della genuinità artigianale intrapreso con la creazione del Panettone Super Avoriè Classico. “Da tre anni ci dedichiamo alla lavorazione di questo impasto speciale che permette di conservare a lungo un prodotto fresco e artigianale.

Il nostro obiettivo è quello di portare nelle case dei consumatori un dolce di alta qualità realizzato con una minuziosa ricerca delle materie prime e naturalmente genuino. – dichiara Andrea Filippi, titolare e creatore di tutte le ricette di Pasticceria Filippi – Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, anche la Pasqua di quest’anno sarà sicuramente vissuta più in casa rispetto al passato, per questo abbiamo pensato di proporre la Colomba Super Avoriè non solo nella versione classica, ma anche in quella più golosa e ideale per trascorrere momenti di festa in famiglia con lamponi e cioccolato fondente Maranta 61% ”.