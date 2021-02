Palombella: “Lavoriamo per accorciare distanze”

“Oggi abbiamo registrato la volontà delle parti di avviare questa tre giorni di trattativa con l’obiettivo di arrivare alla firma del rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Il confronto ha fatto passi avanti per quanto riguarda alcuni punti importanti della piattaforma, come salute e sicurezza, formazione e parità di genere. Per quanto riguarda invece la parte economica Federmeccanica e Assistal hanno formulato un’ipotesi migliorativa rispetto alla proposta del 26 novembre inserendo però un elemento negativo che rende la trattativa ancora difficile”.

Così Rocco Palombella, Segretario generale Uilm, al termine del primo incontro svoltosi presso l’Auditorium nella sede nazionale di Confindustria per il rinnovo del Ccnl Federmeccanica-Assistal.

“La controparte – spiega Palombella – ha confermato la volontà di raggiungere la famosa terza cifra allargando però la vigenza contrattuale al 2024, perché considera gli anni 2020 e 2021 terribili dal punto di vista industriale. Emergono quindi ancora distanze marcate da colmare”.

“Domani mattina – prosegue – inizieremo in plenaria e poi vedremo come riprendere il confronto sul salario”.