Oristano: via processo per riconoscimento Buoni Spesa 2021

L’Assessorato alle Politiche sociali di Oristano ha avviato la valutazione delle domande per il riconoscimento dei Buoni Spesa 2021.

La valutazione delle istanze procederà secondo l’ordine di presentazione, dando priorità ai nuclei familiari di cui alla Priorità 1, ovvero non assegnatari di alcuna misura di sostegno pubblico (ad es:

Reddito di cittadinanza (RdC), Reddito di Emergenza (REM), Reddito di Inclusione (REIS), Indennità di disoccupazione (NASPI), Cassa Integrazione Guadagni (CIG), Bonus dello stato erogato da INPS a seguito delle misure contenute nei D.L. 18/2020 – D.L. Cura Italia- D.L. Ristori – D.L. Ristori bis, ter e quater, Indennità di mobilità o altre fonti di sostegno al reddito previste a livello nazionale, regionale e comunale.

“Al momento il Comune ha assegnato i buoni spesa ai nuclei familiari della Priorità 1 che hanno presentato domanda entro il 10 gennaio – osservano il Sindaco Andrea Lutzu e l’Assessore alle Politiche sociali Carmen Murru.

I cittadini che hanno ricevuto il PIN tramite SMS possono accedere alla propria area personale nella piattaforma on-line SiVoucher utilizzando le credenziali trasmesse via e-mail in fase di registrazione.

L’area personale è raggiungibile al link https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php”.

“Nelle prossime settimane – precisa l’Assessore Murru – gli uffici proseguiranno alla valutazione e all’assegnazione dei buoni spesa secondo l’ordine di presentazione”.

I buoni spesa hanno validità fino al 30/04/2021, sono assegnati in forma di voucher elettronico e caricati nella tessera sanitaria.

Per effettuare gli acquisti ed i relativi pagamenti presso gli esercizi commerciali, il beneficiario dovrà necessariamente presentare un documento di riconoscimento, la tessera sanitaria ed utilizzare il codice PIN inviato con SMS (da digitare nella App dell’esercente). I cittadini che non sono momentaneamente in possesso della tessera sanitaria potranno stampare direttamente dalla piattaforma SiVoucher il buono spesa cartaceo (contente i dati del beneficiario, il proprio codice fiscale ed il codice a barre associato) da esibire all’esercente.

Per ogni operazione di acquisto, all’atto del pagamento, l’importo della spesa effettuata sarà decurtato dall’importo del voucher elettronico assegnato in base alla priorità e alla composizione del nucleo familiare.

Per informazioni e supporto i cittadini possono contattare il Servizio Informacittà (previo appuntamento):

– il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13

– il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle 16 alle 19

CONTATTI

tel. 0783/791628 e tel. 0783/791629

email: informacitta@comune.oristano.it

WhatsApp 3402569808 (no telefonate)

Sul sito istituzionale www.comune.oristano.it sono pubblicati l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e presso le quali è possibile utilizzare i buoni spesa e il video corso sulle modalità di consultazione della piattaforma SiVoucher e la gestione dei Buoni Spesa da parte dei cittadini.