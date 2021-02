Oristano: rinnovo consulenti del lavoro per il triennio 2021/2024

Giovedì 25 febbraio si svolgeranno le consultazioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Oristano per il triennio 2021/2024.

Miriam Carboni lascia la Presidenza del consiglio provinciale al termine di un triennio ricco di impegni e di soddisfazioni.

“La decisione di non ricandidarmi, maturata per lasciare spazio ai colleghi e per dedicarmi a nuovi progetti professionali, è anche il frutto del lavoro svolto nel triennio, trascorso a costruire un albo solido, che potrà proseguire il percorso tracciato” spiega Miriam Carboni.

Durante il triennio in scadenza, il consiglio si è distinto per aver focalizzato l’attenzione sulla formazione professionale, con la partecipazione di relatori di grande rilievo, le tematiche affrontate che hanno spaziato dalla formazione tecnica del professionista allo sviluppo di nuove competenze, quali ad esempio la pianificazione previdenziale, lo sviluppo dell’organizzazione dello studio professionale o leadership tenuto da Enrico Bertolino.

Grandi consensi hanno poi raccolto i progetti sviluppati nel territorio in collaborazione con l’amministrazione comunale di Oristano, fortemente voluti per lo sviluppo sociale.

“Due in particolare le iniziative che ci hanno visti protagonisti accanto all’istituzione comunale: lo Sportello lavoro e il Welfare Oristano District – sottolinea la Presidente Carboni -. Lo Sportello lavoro da giugno 2018 a febbraio 2020 ha consentito di pubblicare circa 450 offerte di lavoro, ricevere circa 3100 curriculum e generare 72 posti di lavoro. Il Welfare Oristano District ha portato alla sottoscrizione degli accordi territoriali con la partecipazione delle rappresentanze sindacali Cisl, Cigl, Uil, associazioni datoriali quali Confcommercio, Confindustria, Confapi, Confartigianato, Coldiretti e circa altri 15 comuni della provincia di Oristano”.

La Presidente uscente Miriam Carboni, dopo il forte impegno profuso nel triennio, resterà comunque nel futuro Consiglio provinciale:

“Ringrazio i componenti del Consiglio per la collaborazione e l’entusiasmo dimostrato. Sono gratificata dall’obiettivo di trovare oggi un Albo provinciale più coeso e preparato ad affrontare con professionalità le problematiche attuali causate dal difficile periodo emergenziale in corso. I Consulenti del lavoro di Oristano saranno sempre pronti a supportare, con la massima competenza, le imprese locali e il sistema economico territoriale”.