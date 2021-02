“I contribuenti che nel 2020 hanno ottenuto l’agevolazione Tari per disagio sociale ed economico, da quest’anno non devono ripresentare la domanda, ma semplicemente provvedere al rinnovo dell’ISEE entro il 30 aprile 2021 (direttamente sul sito INPS, oppure tramite CAF, patronati, ecc). L’ISEE 2021 deve essere aggiornato a far data dal 1 gennaio 2021”.

Lo ricorda l’Assessore ai Tributi del Comune di Oristano Angelo Angioi che ha disposto la pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale www.comune.oristano.it

“L’agevolazione TARI scatterà in automatico, senza bisogno che i destinatari dell’agevolazione presentino domande al Comune. Saranno gli uffici comunali ad aggiornare le posizioni tramite il controllo per via telematica del nuovo ISEE, purché esso sia stato rinnovato per il 2021” precisa ancora l’Assessore Angioi.

Soglie ISEE

Le soglie per poter accedere al beneficio sono stabilite dall’art. 20 “Esenzioni e Agevolazioni” del Regolamento per l’applicazione della Tassa Rifiuti, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 81 del 29/09/2020,

a) La tariffa si applica con la riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile dell’utenza domestica, per i soggetti che si trovino in condizioni di particolare difficoltà economica e sociale, con indicatore ISEE, riferito all’intero nucleo, così articolato:

Nucleo familiare fino a tre componenti con Isee non superiore a Euro 8.265,00;

Nucleo familiare da quattro a cinque componenti con Isee non superiore a Euro 15.000,00;

Nucleo familiare con oltre cinque componenti, con Isee non superiore a Euro 20.000,00.

b) La tariffa si applica in misura ridotta del 30% per i locali adibiti ad abitazione principale dei nuclei familiari con la presenza di un portatore di handicap grave permanente, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3, e avere un reddito Isee del nucleo non superiore a 10.000,00 Euro.

“Le agevolazioni – precisa l’Assessore Angioi – sono concesse a condizione che i pagamenti della tassa Rifiuti degli anni pregressi siano in regola”.

Chi deve ripresentare domanda

I contribuenti che si trovano in condizioni di disagio socio-economico possono chiedere per la prima volta l’agevolazione prevista dall’art. 12 del Regolamento TARI, presentando la richiesta di agevolazione su apposito modulo entro il 31 dicembre 2021.

Come presentare domanda

Le domande possono essere compilate utilizzando unicamente i moduli predisposti dal servizio tributi, disponibili sul sito del comune di Oristano, nella sezione Tasse e Tributi, Modulistica: Richiesta agevolazioni TARI utenze domestiche

I moduli sono anche in distribuzione presso il piano terra, ufficio messi, del Palazzo degli Scolopi, Piazza Eleonora d’Arbora 44. La consegna può essere fatta a mano all’ufficio Protocollo, oppure per raccomandata con avviso di ritorno o tramite PEC.