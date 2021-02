Operazioni dei Carabinieri a Baunei e Bari Sardo

Ubriachezza molesta.

I Carabinieri della Stazione di Baunei, nel corso delle continue operazioni allo scopo di tutelare la sicurezza cittadina e la sicurezza stradale, nell’ambito dei vari servizi predisposti anche appiedati, hanno denunciato in stato di libertà un uomo del posto che già dalle prime ore del pomeriggio aveva fatto uno smodato uso di sostanze alcooliche.

Bari Sardo, militari trovano auto rubata.

I Carabinieri della Stazione di Bari Sardo, nell’ambito delle operazioni svolte per la prevenzione e repressione dei reati predatori, hanno rinvenuto un’autovettura “cannibalizzata”, rubata alcune settimane prima. Sono in corso gli approfondimenti per far luce su quanto accaduto.