Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi fa il punto sulla situazione epidemiologica

Il sindaco Settimo Nizzi fa il punto sulla situazione epidemiologica. Situazione epidemiologica. «Anche nella nostra città sono stati diagnosticati alcuni casi di variante inglese, per questo è necessario essere ancora più prudenti e continuare ad osservare con rigore le norme dettate dai protocolli anti-covid. – così si esprime il sindaco Settimo Nizzi rispetto alla situazione epidemiologica ad Olbia, e prosegue: – Abbiamo immediatamente isolato i casi insieme ai loro contatti stretti, motivo per il quale siamo riusciti a contenere la diffusione. Nelle scuole dove abbiamo riscontrato persone positive al virus nei giorni scorsi, si è proceduto subito alla sanificazione dei locali e si è potuta riprendere immediatamente la didattica in presenza».

«Sono 95 le persone attualmente positive al virus nella nostra città, di cui 12 con variante inglese. Non sono numeri particolarmente elevati rispetto ad altre località del territorio, ma non dobbiamo abbassare la guardia.

I controlli da parte delle forze dell’ordine sono stati intensificati e, la scorsa settimana, alcuni locali sono stati sanzionati. Noi vogliamo che i nostri commercianti lavorino e questo può e deve essere fatto rispettando le regole in modo preciso. Solo così si può gestire un progressivo ritorno alla normalità, fondamentale soprattutto per la ripresa economica delle attività, senza prescindere dall’attuale situazione sanitaria che potrà essere superata, in gran parte, grazie ad una vaccinazione rapida e massiva.

Per questa ragione abbiamo chiesto alla Regione di accelerare sulla distribuzione delle dosi per la popolazione olbiese».