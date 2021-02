Nuova programmazione di Radio Internazionale Costa Smeralda

Radio Internazionale Costa Smeralda: ecco la nuova programmazione.

Settimane intense per la programmazione quotidiana World Radio Day , Marte, il Volpe 132 e la Politica.

La Radio

Il 10° World Radio Day è stato occasione ideale per raccontare la radio e il suo inventore Guglielmo Marconi. Dopo l’esperienza entusiasmante della scorsa estate , quando radio Internazionale è stata protagonista e cuore delle iniziative del Comune di Golfo Aranci per il Festival Marconi Day , al centro della Piazza Cossiga con una struttura all’avanguardia e ospiti di primissimo piano, l’anniversario dello scorso 13 febbraio ha permesso l’incontro con Elettra Marconi. La figlia del Nobel, si è raccontata alla radio, con l’emozione di chi rivive i passaggi salienti della propria infanzia al fianco di un genio. La vita sullo Yacht Elettra, gli esperimenti a bordo e poi la consapevolezza di avere avuto un’infanzia bellissima. La voce chiara, determinata nel voler ricordare il padre. E’ stato l’incontro che ogni radiofonico vorrebbe vivere. Ospite della puntata è stata anche Alessandra Feola, delegata alla cultura del Comune di Golfo Aranci. Con lei si è fatto il punto sulle condizioni di Capo Figari e sulla sua valenza turistica.

advertisement

Le novità in FM

Sotto il profilo tecnico la proprietà sta procedendo con i progetti di ristrutturazione messi in cantiere dall’editore Gianni Iervolino scomparso un mese fa. Il restyling della postazione di Cagliari ha permesso la messa in opera della frequenza 104,3 partita con un periodo di test per valutare l’efficacia della rete.

Marte

Il 18 febbraio l’ammartaggio del Rover Perseverance su Marte ci ha offerto la possibilità di raccontare Marte e lo abbiamo fatto non solo con il supporto della musica che negli anni ha segnato il desiderio dell’uomo di raggiungere il pianeta rosso, ma anche con le parole di Luca Parmitano, l’astronauta primo italiano ad effettuare un’attività extraveicolare il 9 luglio 2013, con 6 ore e 7 minuti di passeggiata spaziale e primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale durante la Expedition 61. Il suo saluto ci ha emozionato, anche perché esclusivo per la Sardegna. Abbiamo scoperto il Pianeta Marte grazie alla Dottoressa Silvia Casu Ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica dell’Osservatorio di Cagliari .

La collaborazione

Le due puntate straordinarie sono state realizzate a quattro mani con la MMConsulting & Services di Massimo Mobach con il quale si iniziata una interessante collaborazione .

Volpe 132

Il prossimo 2 marzo alle 10,00 in occasione dell’anniversario della sparizione del Volpe 132 al l largo di Capo Ferrato, con il prezioso carico di vite umane. Sparirono nel nulla i due giovani finanzieri Fabrizio Sedda e Gianfranco Deriu. Racconteranno la vicenda Samatha Giusti, giornalista che da anni segue la complicata vicenda del Volpe 132, Peppino Sedda, fratello di Fabrizio, Raffaele Manco regista del docufilm Il Grano e la Volpe e Pier Giorgio Pinna giornalista che insieme a Piero Mannironi raccontò la vicenda anche giudiziaria. L’occasione sarà utile per ricordare Piero Mannironi, recentemente scomparso, che lo scorso anno, ospite in studio, raccontò l’intera vicenda con la precisione che contraddistingueva la sua professionalità.

La Politica

Dal prossimo mese di marzo prenderà il via l’appuntamento settimanale con la politica cittadina. “L’idea”, sarà il titolo del programma dedicato all’idea di città che i candidati intendono proporre ai propri concittadini prima della chiamata alle urne.

Gli Incontri

Tante le interviste da Cecilia Parodi a Guenda Goria, e i messaggi trasmessi da Elettra Marconi e Max Sirena Skipper di Luna Rossa. La neonata collaborazione con Il Moto Club Città di Tempio, in occasione del 60° compleanno del sodalizio Gallurese, il sito www.radiointernazionalecostasmeralda.it con i podcast quotidiani, il gruppo Telegram e la collaborazione con Around Olbia, segnano le prime tappe di questo inizio 2021.

La musica continua ad essere parte fondamentale della programmazione quotidiana, l’archivio con 43 anni di successi permette una programmazione unica e di assoluta qualità.