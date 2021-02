Nuoro. Consiglio Comunale in seduta aperta per il 22/02/2021 presso il Teatro Eliseo

Accesso al teatro Eliseo in occasione del Consiglio comunale di lunedì 22 febbraio.

In occasione del Consiglio comunale convocato per lunedì 22 febbraio al teatro Eliseo per dibattere sulle criticità del servizio sanitario nel Nuorese, si comunica che per motivi organizzativi dovuti al contingentamento degli ingressi l’accesso alla struttura non potrà essere consentito al pubblico.

L’ingresso sarà comunque permesso ai rappresentanti della stampa e la seduta sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Città di Nuoro.Comune di Nuoro

Il Consiglio Comunale è convocato, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, in seduta aperta in unica convocazione, per lunedì 22 febbraio 2021 con appello alle ore 10.00, presso il Teatro Eliseo in Via Roma – Nuoro, per la trattazione del seguente punto all’ordine del giorno:

Discussione sulla situazione della Sanità e delle Politiche della Salute a Nuoro e nel suo Territorio.

Il Presidente | Sebastiano Cocco

Lunedì Consiglio Comunale interamente dedicato alla situazione della sanità pubblica a Nuoro e nel nuorese.

Su concorde intesa di tutti i componenti, il Consiglio comunale è stato convocato dal presidente Sebastian Cocco lunedì 22 febbraio alle 10 nella sala del teatro Eliseo, per discutere “sulla situazione della sanità e delle politiche della salute a Nuoro e nel suo territorio”.

Oltre ai cittadini, al fine di “trovare rimedi e soluzioni condivise”, alla seduta sono stati invitati a partecipare l’assessore regionale alla Sanità Mario Nieddu, il commissario straordinario Ats-Ares Massimo Temussi, la commissaria per l’emergenza Covid Gesuina Cherchi, i parlamentari e i consiglieri regionali eletti nel territorio, i sindaci del Distretto sanitario del Nuorese e le associazioni di volontariato sociale.

«Questo nuovo anno vede il nostro Paese e le nostre regioni tutt’ora alle prese con l’emergenza pandemica», scrivono in una nota congiunta a loro indirizzata il sindaco Andrea Soddu e il presidente Sebastian Cocco.

«La nostra Regione – continuano -, con le acuite difficoltà che genera l’insularità, tenta anch’essa di affrontare la grave situazione. E in particolare i nostri territori, le nostre comunità, i sindaci assieme ai loro concittadini sono in prima linea in questa battaglia. Questo stato di profonda crisi – evidenziano Soddu e Cocco – non ha certo giovato al settore sanitario, anzi, ne ha evidenziato le deficienze e aggravato i disagi, che vanno a pesare inevitabilmente sui malati e le loro famiglie, non solo della città ma anche del suo territorio».

N.B. A causa delle disposizioni sanitarie, l'ingresso al teatro sarà contingentato. La seduta sarà comunque trasmessa in diretta streaming all'indirizzo che sarà pubblicato sul sito web del Comune e sulla pagina Facebook Città di Nuoro