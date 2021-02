Nuoro. Campagna di screening: 64mila test nelle tre giornate

advertisement

Un’opportunità per tutta l’Isola: aumentare i test sulla popolazione e interrompere le catene di contagio ci permetterà, insieme alle vaccinazioni, di consolidare gli attuali parametri legati alla diffusione del virus, che inquadrano oggi la Sardegna come regione a rischio basso. L’obiettivo è la zona bianca, che consentirebbe la ripartenza di tante realtà economiche e produttive. Per puntare a questo obiettivo – precisa il presidente – serviranno ancora il coinvolgimento e l’impegno di tutti”.

“Partecipare allo screening per contrastare il Covid – conclude il Presidente Solinas – non tutela solo la nostra salute e quella dei nostri cari, ma è un gesto di solidarietà verso tutta l’Isola. La popolazione del nuorese, in queste giornate, ha mostrato, ancora una volta, gli alti valori che appartengono a questo territorio. Valori che abbiamo visto riflessi nell’impegno di tutte le istituzioni in campo, in particolare dei sindaci, e nei numerosi appelli di chi ha voluto mettere il cuore, oltre alla faccia, a sostegno di un progetto importante che riguarda tutti i sardi”.