Non è teatro: in streaming i due spettacoli della rassegna teatrale

Teatro dallarmadio in collaborazione con EXMA Exhibiting and Moving Arts / Consorzio Camù presenta NON È TEATRO, domenica 28 febbraio.

ORE 19.00 Che cos’è l’amor

ORE 19.30 Carnevale mesto

Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata di Teatro asintomatico

Il secondo appuntamento della rassegna teatrale in streaming Non è teatro è previsto per domenica 28 febbraio con due spettacoli con la regia e ideazione di Antonello Murgia.

La diretta streaming comincia alle 19 con Che cos’è l’amor. Cuore e amore e inflazione. Fabio Marceddu con la partecipazione di Angelo Trofa, Valentina Fadda e Carla Onni porta in scena una indagine sull’amore in tutte le sue varianti, sulle relazioni, sulla monetizzazione dei sentimenti, che sono soggetti anche loro ormai alle leggi di mercato e alla inflazione e deflazione come la nostra economia.

Si prosegue alle 19.30 con Carnevale mesto. spettacolo di e con Fabio Marceddu e Antonello Murgia in compagnia di Cristiana Cocco, è un invito alla tristezza, una odissea catartica. Siamo nati per soffrire: ma non ci siamo riusciti. In questo clima grigio il carnevale mesto è un invito mancato alla tristezza, e le difficoltà sono un errore verso la non tristezza.

Gli spettacoli si svolgono in modalità remota in diretta sul canale YouTube del Teatro dallarmadio, sulle pagine Facebook di Exma e Consorzio Camù e sul sito consorziocamu.it

NON È TEATRO Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata di Teatro asintomatico è organizzata dal Teatro dallarmadio in collaborazione con EXMA Exhibiting and Moving Arts / Consorzio Camù e propone un ricco cartellone di artisti e un modo diverso di fare teatro perché come dicono Fabio Marceddu e Antonello Murgia, anime del Teatro dallarmadio “in streaming non è la stessa cosa che stare su un palco, ma è pur sempre qualcosa”.

La rassegna NON È TEATRO Chi vive sperando, muore sparato, una rassegna non rassegnata di Teatro asintomatico è organizzata con il contributo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato Commercio della Regione Autonoma della Sardegna.

Il prossimo appuntamento è per domenica 14 marzo 2021 alle ore 19.00 con La festa delle gonne. Oltre le gambe c’è di più. Si tratta di un inno alla femminilità, un gioco di genere, fra i generi, un divertissement sull’universo femminile, di annessi e connessi, fra materna materialità e azzardi poetici sublimi, che vede in scena con Fabio Marceddu, Rossella Faa e Vanessa Podda.

La visione degli spettacoli è gratuita.

Il pubblico potrà sostenere il Teatro dallarmadio con una donazione al seguente IBAN: IT82G0101504806000070055213 (Intestazione Teatro dallarmadio Banco di Sardegna).

Ogni spettacolo è visibile attraverso un link specifico sul Canale YouTube del Teatro dallarmadio. (Se si segue dal cellulare scaricare la App di You Tube)

Il link per seguire gli spettacoli si trova anche negli eventi sulla pagina Facebook del teatro dallarmadio.

