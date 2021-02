Nei mercati di Campagna Amica la tradizione dolciaria sarda

Sarà un Carnevale sensoriale quello che si festeggerà nel fine settimana nei mercati di Campagna Amica. La festa più pazza dell’anno si potrà infatti ripercorrere attraverso i profumi e i sapori dei dolci legati a questa tradizione.

Dal sud al nord Sardegna, attraverso i mercati di Campagna Amica, si potranno scoprire i diversi dolci legati alla tradizione del Carnevale.

Le iniziative

A Monserrato, sabato mattina, nel mercato di Campagna Amica in via del Redentore. sarà allestito un banco di dolci.

A Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele, sempre domani (sabato), la cuoca contadina Graziella Fele, dell’agriturismo Camisadu di Oliena, e il Food Truck “Sebada on the road” di Nuoro prepareranno in piazza i dolci del carnevale barbaricino accompagnati da una esposizione.

Mentre a Sassari, sempre sabato, al mercato dell’Emiciclo Garibaldi e al coperto di Luna e Sole, le aziende agricole accoglieranno i clienti con prodotti freschi di stagione e del territorio vestiti in maschera e doneranno ai bambini una mascherina e un piccolo cestino con dolci.

Infine, domenica mattina, il mercato di Selargius (che si tiene nei Mulini) dedicherà la mattinata alla festa degli innamorati con “Dillo con un fiore”: sarà allestita una esposizione floreale con la florovivaista che spiegherà ai clienti il significato dei fiori e dei loro colori.

“Campagna Amica ha una solida storia e identità – spiega Coldiretti Sardegna. – È una vera comunità in cui attorno ai prodotti del territorio e di stagione ci si confronta sulla storia, la cultura e il saper fare che hanno segnato feste, ricorrenze e tradizioni”.