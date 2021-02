Il punto di Roberto Napoletano. Cosa può fare il Mezzogiorno per Draghi?

La ricostruzione nazionale non si può fare se non si dimostra con i comportamenti che il Sud è cambiato e vuole cambiare

Abbiamo fatto l’operazione verità sulle distorsioni miopi della spesa pubblica. Abbiamo coinvolto le maggiori istituzioni tecniche, economiche e contabili. Nessuno si permette più di mettere in discussione l’ingiustificato divario della spesa pubblica sociale e infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese.

I nostri dati sono stati consacrati da una commissione di indagine parlamentare aperta sulla base delle nostre inchieste giornalistiche e presieduta da Carla Ruocco. Noi avevamo immaginato che intorno a questo lavoro strategico si formasse un movimento di opinione comune e crescesse uno spirito di azione comune.

Invece no. Si moltiplicano solo le chat, i manifesti, i movimenti di quartiere e i partiti di paese. Tutti pontificano partendo dai numeri della nostra banca dati e si pongono come interlocutori di qualcuno. Il Mezzogiorno deve uscire in fretta dall’egoismo miope dei suoi micro interessi. Altrimenti tutto ciò che arriverà non servirà, di Roberto Napoletano, Direttore del Quotidiano del Sud – l’Altravoce dell’Italia.