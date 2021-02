Mutui per la casa

Vengono inaugurate oggi le nuove analisi di mercato targate Kìron Partner SpA.

Obiettivo: fornire ai nostri interlocutori contenuti sempre più specifici e fruibili relativamente ai trend e agli indici del mercato creditizio. In un momento economico e sociale così delicato come quello che stiamo vivendo, è fondamentale conoscere e tracciare le tendenze anche in tema di finanziamento per comprenderne in profondità e con costanza le dinamiche al fine di una corretta informazione e scelte più consapevoli.

Grazie alla sinergia con il settore informatico interno all’azienda, l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha sviluppato nuovi contenuti tematici (annuali e semestrali, nazionali e regionali) attraverso una piattaforma creata ad hoc. Nell’ottica di un rafforzamento della digitalizzazione dei sistemi è stata realizzata una nuova analisi avanzata e strutturata relativa al “prodotto” più scelto dagli Italiani nel 2020 con confronto rispetto al 2019.

advertisement

I dati, provenienti dalle 195 agenzie del comparto creditizio del Gruppo Tecnocasa (Kìron ed Epicas) presenti sul territorio nazionale, sono costituiti dalle operazioni di mutuo effettivamente concluse (ben 15.600 le pratiche che rappresentano il campione analizzato).

Questa nuova tipologia di ricerca consentirà a Kìron Partner SpA di monitorare i fenomeni socio-demografici legati ai comportamenti delle famiglie italiane sul tema finanziamento.