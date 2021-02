Monopattino rubato, ma ritrovato, a Cagliari

Polizia di Stato di Cagliari. Ruba un monopattino ma la geo-localizzazione fa arrestare il ladro.

Nella serata di ieri i Poliziotti delle Volanti hanno arrestato un 43enne per il furto di un monopattino.

A chiamare il 113 è stato il referente di una Società di noleggio che offre i mezzi di trasporto in affitto nella centralissima Piazza Matteotti, accorgendosi che ne mancava uno dall’area parcheggi.

Il responsabile della società ha riferito agli agenti della Polizia di Stato che il monopattino era dotato di dispositivo satellitare e proprio attraverso alla geo localizzazione è stato possibile trovare la sia esatta posizione in Via Tagliamento, precisamente all’interno di una struttura ricettiva.

Gli Agenti hanno raggiunto il B&B e attraverso l’App in uso al titolare li presente, hanno fatto scattare l’allarme permettendo così una rapida individuazione dell’esatto punto in cui si trovava il monopattino.

La localizzazione ha portato i poliziotti fino ad una stanza in uso ad un soggetto noto per i suoi precedenti penali, originario di Decimoputzu, ed è proprio lì che è stato trovato il monopattino, dal valore di 1000€.

Il responsabile del furto per non renderlo riconoscibile aveva già strappato tutti gli adesivi identificativi della società di noleggio.

I poliziotti, quindi, dopo aver restituito il monopattino al titolare hanno accompagnato l’uomo in Questura in stato di arresto per furto aggravato.

Nella mattina è prevista l’udienza di convalida.