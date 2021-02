MEXØ pubblica il suo secondo singolo dal titolo No Problem (Video)

MEXØ pubblica il suo secondo singolo dal titolo No Problem, che segue il successo del brano di esordio Freestyle!.

Il singolo mette in evidenza il flow ed il sapiente uso dell’autotune dell’Artista ed è un brano che si candida a diventare la casa del trap come suggerito anche dal testo e a pochi giorni dall’uscita ha già superato le 6000 visualizzazioni.

Biografia

Angel Spada in arte MEXØ è un trapper italo messicano.

No problem è il secondo singolo che segue il successo del Freestyle di esordio che ha superato le 7500 visualizzazioni totali su YouTube.

Al momento ha in preparazione dei nuovi brani che verranno rilasciati durante il 2021.