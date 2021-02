Maracalagonis. Nuovi buoni spesa emergenza Covid DL 154/2020 – Consegna Card

Si informano i cittadini che, nel rispetto delle norme di contenimento del contagio da COVID-19, sono in consegna le CARD BUONI SPESA.

I beneficiari, secondo l’ordine di priorità, verranno contattati telefonicamente dall’associazione PROCIV per fissare un appuntamento per il ritiro delle CARD presso la sede operativa di Via Omero n. 44.

Per eventuali problematiche gli utenti potranno rivolgersi alla Responsabile del settore, dott.ssa Ignazia Podda, al seguente indirizzo mail:

ignazia.podda@comune.maracalagonis.ca.it

