Lopis, nuovo singolo “Mani” feat. Keepeet

LOPIS, “Mani” feat. Keepeet.

Ora in digitale il nuovo singolo e videoclip dell’artista catanese su una produzione di Emanuele Bertelli (XF12).

È da oggi disponibile in digitale MANI, il nuovo brano dell’artista catanese classe 2002 LOPIS, con il featuring di Keepeet su una produzione di Emanuele Bertelli (cantante, producer ed ex concorrente di XF12).

Il nuovo brano, accompagnato da un videoclip ufficiale ora su YouTube, è il terzo singolo ufficiale dell’artista e il secondo, dopo God Damn Mind, distribuito da Believe, e spiana la strada a diverse future pubblicazioni.

Il sodalizio e l’amicizia con il coetaneo Emanuele Bertelli proseguono fin dalle prime registrazioni di Lopis e si concretizzano in sempre nuove produzioni, come nelle vibes malinconiche che caratterizzano la trap di Mani, con il contributo coerente sul brano di un altro talentuoso artista, Keepeet.

La forza del testo risiede nella capacità di addentrarsi principalmente dentro un unico dettaglio: le mani, quella parte del corpo a cui solo una persona innamorata presta sufficiente attenzione.

Lopis, nel singolo, si concentra su questo particolare, cercando di trasmettere tutta l’intimità di un ricordo così potente. Le sue rime sincere, insieme al sound, colpiscono nel profondo tutti coloro che almeno una volta hanno provato questo tipo di emozione, riuscendo a coinvolgere allo stesso tempo qualunque tipo di ascoltatore.

“È un pezzo trap sad/love su una storia d’amore finita. La mia cura del dettaglio proviene dal fatto che questa esperienza l’ho vissuta davvero, e in un modo molto forte. Ho voluto dare questa importanza alle mani perché solo chi è veramente innamorato è in grado di perdersi in un particolare simile (magari fissando una vecchia foto), insieme a pochi altri piccoli ma importanti dettagli che conferiscono al brano un calore che, oltre a colpire chi ha avuto un’esperienza come questa, avvolge un po’ tutti, anche inconsciamente.” – Lopis

BIO

Giuliano Lopis, in arte Lopis, è un artista classe 2002 nato a Giarre, in provincia di Catania, ma cresciuto a Trecastagni (CT). Si avvicina alla musica all’età di 7 anni grazie a Michael Jackson, figura che lo ha sempre accompagnato e formato a livello musicale.

Nell’ottobre del 2017 inizia a scrivere dei brani e a registrarli presso il suo attuale produttore Emanuele Bertelli (ex concorrente di XF12), con il quale si instaurerà un reciproco rapporto di amicizia che li porterà a collaborare sempre più spesso.

Dopo la pubblicazione di diversi brani su YouTube, nel maggio del 2020 grazie all’etichetta indipendente TRB Rec pubblica il suo primo singolo ufficiale, Monnie. Con Monnie l’artista viene notato da Believe, che gli procura un contratto sancendo il distacco dalla precedente etichetta. Dopo God Damn Mind del settembre 2020, Mani feat. Keepeet, è il terzo singolo dell’artista, su una produzione di Bertelli e nuovamente distribuito da Believe.