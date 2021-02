Lega: sopralluogo aziende colpite dalla tromba d’aria

Il Consigliere Regionale Andrea Piras e il Presidente del Consiglio Comunale di Sestu Antonio Manca, entrambi eletti tra le file della Lega, hanno effettuato questo pomeriggio un sopralluogo atto a constatare i danni subiti dalle aziende agricole del territorio

“L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio e in particolare sulla città di Sestu – ha commentato l’On. Piras – nella giornata di mercoledì 10 febbraio ci ha resi, ancora una volta, spettatori inermi di un evento che ha recato ingenti danni alle aziende agricole del territorio, necessitanti ora di un concreto intervento economico ad opera della Regione.

Provvederò pertanto, e spero di ricevere in tal senso il supporto e il sostegno di ogni forza politica presente nell’assemblea civica di via Roma, a presentare in occasione della discussione inerente la legge di stabilità che si terrà martedì, un l’ordine del giorno che impegni l’assessore dell’agricoltura e la Giunta tutta ad avviare ogni procedura necessaria per l’accertamento dei danni.

Purtroppo eventi calamitosi di questo tipo negli ultimi anni sono divenuti quasi una costante, che deve spingere il mondo politico, nei vari livelli istituzionali, e le associazioni di categoria a un serio e condiviso dibattito relativo l’avvio di ogni azione utile a tutelare i profitti degli operatori del settore trainante dell’economia isolana: l’agricoltura.”

Conclude il leghista.

“Ringrazio l’On. Piras per aver tempestivamente raccolto il grido di aiuto levatosi dai nostri agricoltori, già fortemente provati dalla profonda crisi economica e sociale legata alla pandemia.” Asserisce il coordinatore cittadino Lega, Antonio Manca

“La conta dei danni non è ancora stata fatta ma, a detta dei diretti interessati, approssimativamente si stimerebbe attorno ai 100 mila euro.

Una cifra importante per la quale, come Comune, domandiamo un supporto finanziario alla Regione.”