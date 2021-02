La Via della Felicità, il messaggio giusto per rimettere fiducia e speranza nella società

Proseguono le iniziative dei volontari della Fondazione La Via della Felicità a Elmas e La Maddalena.

“La Via della Felicità” potrebbe essere considerato il primo codice morale non religioso, completamente casato sul buon senso. Principi facilmente condivisibili da chiunque, a qualsiasi credo religioso, etnia o cultura si appartenga.

“La necessità di rimettere in circolazione valori di fiducia la si percepisce ogni volta che entriamo in un negozio e presentiamo agli esercenti il contenuto del libretto – dichiarano i volontari impegnati nella distribuzione del libretto di L. Ron Hubbard – ormai sono oltre duecento i commercianti della Città Metropolitana di Cagliari contattati e oltre il 90% di loro hanno aderito al nostro invito di promuovere tra i loro amici e clienti i precetti di buon senso contenuti in questo straordinario libretto”.

È questo successo che spinge i volontari a continuare nella loro azione di divulgazione del libretto nei negozi e locali pubblici, allargando il raggio di azione da Cagliari ad altri centri della Sardegna. Non c’è dubbio che a causa delle difficoltà che stiamo attraversando, talvolta lo sconforto possa prevalere sulla voglia di reagire, ma il senso di responsabilità e la necessità di fare emergere i giusti valori che sono dentro ciascuno di noi, che i volontari vogliono trasmettere nelle persone contattate, prevale sul pensiero negativo e rimette speranza e fiducia in sé stessi e nel futuro.

“Mi piacciono i precetti contenuti in questo libretto – ha dichiarato una commerciante di Assemini – perché ci indica in maniera semplice come riprendere a sperare partendo da noi stessi per cambiare ciò che ci circonda. Mi avete dato una nuova energia per guardare avanti. Divulgherò volentieri questo libretto. Grazie per quello che fate”.

In effetti è questo l’obiettivo che si prefiggono i volontari ogni volta che parlano con qualcuno illustrando il libretto e regalando altre copie agli esercenti per donarli a loro volta ai clienti, seguendo così il consiglio dell’autore che nell’ultima pagina scrive: “Non devi fare altro che mettere in circolazione La Via della Felicità nella società. Come un mite olio che si espande nel mare infuriato, la calma si diffonderà dappertutto.”

L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo di aziende sarde che, condividendo i valori contenuti nel libretto e aderendo all’invito dei volontari, ne hanno finanziato la stampa e la divulgazione nel territorio. Info: www.laviadellafelicita.it