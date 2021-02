La Maddalena: vendita gommoni e catamarano alla Capitaneria di Porto

5. In aggiunta al prezzo di aggiudicazione dovranno essere corrisposti, agli Uffici interessati, le spese per diritti doganali, di copia e di eventuale registrazione, ed al Ritrovatore le spese sostenute per l’eventuale manutenzione/custodia/alaggio.

6. L’aggiudicatario, entro 30 (trenta) giorni dalla data di vendita, dovrà presentarsi per il perfezionamento dell’aggiudicazione presso la Capitaneria di Porto di La Maddalena e versare la differenza tra la somma offerta e quella corrisposta a mezzo del predetto assegno circolare a titolo di cauzione.

7. L’aggiudicatario che, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di aggiudicazione, non avrà provveduto all’adempimento delle formalità indicate ed al pagamento delle spese di cui al punto 5, sarà dichiarato decaduto ed il deposito cauzionale già versato verrà incamerato dall’Erario a titolo di sanzione pecuniaria.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso di Vendita, saranno osservate la norme contenute nel “Regolamento sulla Contabilità dello Stato” e nelle leggi vigenti in materia.