La Maddalena: il Paolo Merlo in collegamento con ospedale di Olbia

Collegamento di telemedicina tra gli ospedali Paolo Merlo di La Maddalena e il Giovanni Paolo II di Olbia.

Giagoni (Lega): “Sanità’ e innovazione al servizio del cittadino”.

Cagliari, 24 febbraio 2021 – “I progressi della scienza e della tecnologia non si fermano mai, proprio come i crescenti e differenti bisogni di cura e di sicurezza che provengono dalla popolazione.

Bisogni che rendono sempre più necessaria e irrimandabile una riorganizzazione strutturale della rete dei servizi sanitari offerti, affinché sia garantito realmente il mantenimento dello standard qualitativo attraverso, anche, l’ausilio di nuove e innovative tecnologie.

Per questo la positiva partenza del servizio di telemedicina presso l’ospedale Paolo Merlo di La Maddalena è un’ottima notizia per tutto il territorio che permetterà la cura e la gestione del paziente in remoto, fornendo servizi sanitari a distanza.

Sia ben chiaro che non si tratterà di una sostituzione del servizio medico, non è questo il messaggio che deve passare, ma sarà un utile supporto per il corretto percorso di diagnosi e presa in carico del paziente.

Una grande vittoria, dunque, fortemente voluta da tutte le parti politiche coinvolte, frutto di una collaborazione e di un impegno costante che hanno permesso che la Sardegna fosse la seconda regione d’Italia, dopo il Piemonte, a installare l’innovativo modello Tesi e-Telehealth, e fatto si che il presidio ospedaliero di La Maddalena fosse il primo in Sardegna.

Una strumentazione dalle elevatissime prestazioni tecnologiche che consentono una valutazione medica paragonabile a quelle in presenza!

advertisement

Ringrazio, pertanto, l’assessore della sanità, Mario Nieddu, il commissario della ASSL di Olbia, Dott. Franco Logias, e rinnovo la nostra assoluta disponibilità a proseguire il percorso positivamente attivato al primo cittadino di La Maddalena, Fabio Lai.”

Così il capogruppo in Consiglio Regionale della Lega, Dario Giagoni, eletto nella circoscrizione della Gallura.