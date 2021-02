La candidatura all’UNESCO della civiltà nuragica

La Fondazione Sardegna Film Commission entra nella rosa di partner della istanza di candidatura per l’inserimento nella tentative list dei beni richiedenti la nomina di Patrimonio Culturale dell’Umanità nella lista UNESCO. Nella mattinata odierna è stato firmato il protocollo di intesa a sostegno dell’Associazione “La Sardegna verso l’Unesco” per il supporto della candidatura dei Monumenti della civiltà nuragica nella Tentative List dell’Unesco per l’anno in corso.

La Sardegna Film Commission, in quanto ente di governance regionale della filiera audiovisiva, ha dimostrato la sua expertise nella promozione del territorio, delle sue emergenze culturali, paesaggistiche e identitarie, attraverso la produzione di opere audiovisive che abbracciano dalla serialità Tv ai film d’autore fino alle opere più sperimentali. L’ente regionale sposa l’iter di candidatura in corso e si impegna ad integrare le strategie di promozione attraverso animazione e videogame delle architetture e costruzioni nuragiche, intrecciando storie della comunità con la storia del paesaggio sardo nei secoli.

“Proprio l’animazione e il linguaggio dei videogame rappresentano oggi un campo di produzione ad alto contenuto innovativo – precisa il Presidente della Sardegna Film Commission Gianluca Aste – su cui puntiamo con forza sostenuti dall’Assessorato regionale al Bilancio e alla Programmazione con il progetto NAS Nuova Animazione in Sardegna: la regione sta investendo su questa realtà per promuovere cultura e storia del nostro territorio, con l’obiettivo di rafforzare la posizione dell’isola nel mondo dell’industria audiovisiva internazionale più innovativa.”

Per presentare la nuova candidatura della civiltà nuragica la Sardegna Film Commission punta sulla squadra di giovani animatori 2D formati all’interno del progetto NAS – Nuova Animazione in Sardegna, attingendo al loro talento e alla sconfinata potenzialità delle Storie e della Storia isolana di epoca nuragica. “Il settore audiovisivo che più di altri è riuscito a sopravvivere alla pandemia è proprio il mondo dell’ animazione – rassicura la presidente di Cartoon Italia Anne Sophie Vanhollebeke – una crescita esponenziale che è stata registrata nel nostro segmento sia nell’offerta che nella domanda. Mai come in questi mesi i produttori italiani ricevono richieste di progetti di serialità, cortometraggi e lungometraggi di animazione, e lo sviluppo delle piattaforme esige sempre crescenti competenze e un elevato numero di professionisti. Per questo siamo felici della collaborazione con il progetto NAS per garantire il più alto livello di produzione di animazione e promozione dei talenti di cui quest’isola è ricca.”

La conferenza stampa è stata infatti anche l’occasione per presentare alcune sequenze di work in progress dei cortometraggi di animazione dedicati alla civiltà nuragica a cui stanno lavorando i giovani animatori del corso di tecnico di animazione 2D.

“E’ facile comprendere le enormi potenzialità del mezzo quando la creatività e la tecnologia si uniscono per promuovere la storia e il patrimonio culturale. La presenza della Fondazione Sardegna Film Commission rafforza la nostra candidatura con una partnership d’eccellenza. – evidenzia il presidente della Associazione La Sardegna Verso l’Unesco Michele Cossa – Non solo il pluriennale impegno della Fondazione per la promozione del territorio contribuisce a valorizzare il lavoro finora fatto dall’importante rete istituzionale che sostiene il progetto Unesco, ma pone le basi per un cammino comune, che guarda alle progettualità future con salde radici identitarie e, insieme, un consapevole ed ambizioso respiro internazionale.”