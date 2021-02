Kids&Us: Carnevale a casa con attività manuali in inglese

Per Carnevale Kids&Us propone diverse attività manuali in inglese per festeggiarlo anche a casa.

Questo sarà un carnevale speciale: non ci saranno carri ne maschere per le vie delle città, ma di certo potremo festeggiarlo a casa in famiglia.

Come festeggiare il Carnevale nell’era COVID? Ebbene, se non è possibile festeggiare il Carnevale all’area aperta, nelle strade insieme alla gente, possiamo sempre organizzare una festa a casa, coinvolgendo i bambini nella preparazione degli addobbi per la festa e nell’elaborazione delle maschere e i costumi.

Kids&Us propone diversi lavoretti manuali con materiali riciclati per complementare un costume di dinosauro o da chef per esempio. Basta preparare piatti di carta, pennelli, pennarelli, colla adesiva, strass e piume ma sopratutto un pizzico di fantasia e immaginazione!

Un’altra opzione è creare una maschera, per esempio questa da orso con un solo piatto di carta, ma anche un intero costume questo da robot.

E per quelli che non hanno tempo, Kids&Us mette a disposizione dei lettori sul nostro blog una piccola collezione di maschere da Carnevale da ritagliare e colorare.

advertisement

Imparare vocabolario in inglese sul Carnevale

Carnevale rappresenta una scusa per migliorare l’inglese e imparare parole legate alla festa o anche al costume scelto dai bambini. A continuazione vi mostriamo alcuni esempi di come utilizzarli all’interno di una frase: