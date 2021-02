Ironman Virtual Club: via alla serie “Ironman vr all-terrain” 2021

TAMPA, Fla. (23 febbraio 2021) – Sulla base del successo dell’IRONMAN® VR™ World Tour tenutosi nel 2020, IRONMAN Virtual Club™ (VC™) presenta la prossima evoluzione delle gare virtuali con l’IRONMAN VR All-Terrain Series 2021. La nuova serie prevede sei mesi di sfide come allenamento mostrando alcuni dei migliori elementi geografici che i percorsi IRONMAN e IRONMAN 70.3® hanno da offrire. Temi come “Flat and Fast”, “Coastal”, “Urban”, “Athlete’s Choice”, “Countryside” e “Alpine” sono tutti progettati per fornire agli atleti IRONMAN VR un approccio completo e realistico alla loro esperienza di allenamento virtuale. Inoltre, la nuova IRONMAN VR All-Terrain Series vedrà il ritorno di due eventi IRONMAN VR Championship Series, permettendo agli atleti di guadagnare uno dei 100 slot di qualificazione offerti per l’edizione 2021 dell’Intermountain Healthcare IRONMAN 70.3 World Championship Presented by Utah Sports Commission che si terrà a St. George, Utah, Stati Uniti questo settembre. “La nuova IRONMAN VR All-Terrain Series offre agli atleti di qualsiasi livello l’opportunità di provare alcuni degli elementi più emozionanti che hanno reso i nostri eventi nel mondo così unici”, ha detto Andrew Messick, Presidente e CEO di IRONMAN Group. “Mentre gli atleti continuano a utilizzare IRONMAN VR per i loro allenamenti in previsione delle prossime gare in presenza, siamo orgogliosi di inserire due eventi IRONMAN VR Championship Series, un modo per restare competitivi e provare a conquistare uno slot per l’IRONMAN 70.3 World Championship di quest’anno a St. George.” advertisement Ogni mese, a rotazione, vi saranno gare Sprint, Olimpico e di mezza distanza VR ispirate ai diversi tipi di percorsi incontrati dagli atleti IRONMAN e IRONMAN 70.3 in tutto il mondo. Il mese di marzo si concentrerà su percorsi “Flat and Fast”, progettati come perfetta introduzione e punto di partenza per gli atleti IRONMAN VC che vogliono fare un passo in avanti negli eventi dal vivo. Gli appuntamenti in calendario includeranno IRONMAN 70.3 Eagleman, IRONMAN Western Australia, IRONMAN 70.3 Davao e IRONMAN 70.3 Lahti Finlandia. Ogni mese, il percorso varierà offrendo agli atleti la possibilità di sperimentare sfide e gare virtuali a tema quali “Coastal”, “Urban”, “Athlete’s Choice”, “Countryside” e “Alpine”. Oltre al tradizionale programma di tre allenamenti nei giorni feriali e un weekend IRONMAN VR con diverse distanze di gara, ci saranno anche più sfide mensili, permettendo agli atleti di percorrere un certo numero di chilometri al mese nello sport che amano e con la propria disponibilità di tempo.IRONMAN VR9 darà il via alle IRONMAN VR All-Terrain Series con una prova su distanza sprint. Ogni settimana, la sessione di gara si aprirà il giovedì alle 5:00 ET (10 a.m. GMT) e si concluderà la domenica alle 6:59 p.m. ET (11:59 p.m. GMT). Inoltre, l’IRONMAN VR All-Terrain Series offrirà opzioni Classic e Challenger per ogni evento, così come entrambe le opzioni swim-bike-run e run-bike-run, permettendo agli atleti di qualsiasi livello di partecipare alla competizione. Programma mensile dell’IRONMAN VR All-Terrain Series 2021: 2021 IRONMAN VR Championship Series

L’IRONMAN VR All-Terrain Series vedrà anche il ritorno dell’IRONMAN VR Championship Series con una nuova formula di gara per premiare gli atleti con le migliori prestazioni offrendo l’opportunità di guadagnare slot di qualificazione per l’IRONMAN 70.3 World Championship. Le IRONMAN VR Championship Series del 2021 saranno integrate nell’IRONMAN VR All-Terrain Series. Gli atleti potranno scegliere di gareggiare durante le gare virtuali di mezza distanza il 22-25 aprile (IRONMAN VR16 Championship Series) o il 20-23 maggio (IRONMAN VR20 Championship Series). Gli atleti avranno l’opportunità di gareggiare virtualmente e saranno 100 gli slot di qualificazione (50 per ogni evento) messi a disposizione per l’Intermountain Healthcare IRONMAN 70.3 World Championship presented by Utah Sports Commission 2021, che si svolgerà a St. George, Utah, 17-18 settembre 2021

L’IRONMAN VR Championship Series è accessibile automaticamente agli iscritti all’IRONMAN Virtual Club che precedentemente hanno preso parte a gare IRONMAN, IRONMAN 70.3 o IRONMAN VR. Per registrare un risultato ufficiale e avere diritto ai punti per l’IRONMAN VR Championship Series, gli atleti devono soddisfare i requisiti di ammissibilità e accettare di rispettare i requisiti e le regole di gara specificate. Come nelle edizioni precedenti, gli atleti devono completare tutte e tre le frazioni entro 12 ore. La terza frazione (corsa) deve essere terminata entro 12 ore dall’inizio della prima. Si può scegliere di iniziare le 12 ore di gara in qualsiasi momento all’interno della finestra ufficiale. Ulteriori dettagli, comprese le regole e i regolamenti, saranno disponibili a breve su questo link.

L'IRONMAN Virtual Club offre agli atleti premi reali e oggetti da collezione per mostrare i propri risultati. I pacchetti finisher IRONMAN VR All-Terrain Series in edizione limitata, comprese le medaglie finisher a tema specifico del percorso, saranno disponibili per tutta la durata su www.ironmanstore.com/ironman-vr .Gli atleti possono registrarsi per l'IRONMAN VR All-Terrain Series o trovare ulteriori dettagli e specifiche riguardanti l'IRONMAN VR Championship Series e la piattaforma IRONMAN VC su www.ironmanvirtualclub.com .Per domande su l'IRONMAN Virtual Racing Series, gli atleti possono scrivere al seguente indirizzo e-mail ironmanvr@ironman.com