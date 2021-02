Inter batte Genoa 3-0:Lukaku, Darmian e Sanchez

MILANO (ITALPRESS) – Il lampo di Lukaku, il diagonale di Darmian e il colpo di testa di Sanchez mettono ko il Genoa, regalando all’Inter il quinto successo consecutivo in campionato e permettendo così ai nerazzurri di consolidare il proprio primato in classifica, staccando (in attesa di Roma-Milan) di 10 punti la Juventus che ieri ha pareggiato per 1-1 sul campo dell’Hellas Verona.

I rossoblù non perdevano dal 6 gennaio (2-1 con il Sassuolo), poi da quel momento 4 vittorie e 3 pareggi. Pronti via e i nerazzurri passano dopo poco più di 30 secondi di gioco: Barella lancia Lukaku, il belga triangola con Lautaro dal limite e scarica il suo destro in porta non lasciando scampo a Perin.

La squadra di Conte vuole subito mettere le cose in chiaro contro i rossoblù di Ballardini e ci riprova al 6′ con Barella, ma Goldaniga salva. Il primo squillo dei liguri arriva poco dopo con Scamacca, prima, e Rovella, poi. Ma al 14′ è ancora l’Inter a sfiorare il raddoppio: azione nuovamente sull’asse Barella-Lukaku, il belga mette dentro per Darmian ma il tentativo dell’ex Manchester United si spegne sul fondo.