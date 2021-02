Insediato il Consiglio Comunale ragazzi e ragazze di Cuglieri

Oggi 19 febbraio 2021, si è insediato il nuovo Consiglio Comunale Ragazzi e Ragazze nei locali della Scuola di Cuglieri, Istituto Comprensivo di Santulussurgiu, alla presenza della Dirigente scolastica Prof.ssa Patrizia Atzori, del Sindaco del Comune di Cuglieri Dott. Giovanni Panichi, del Capo di Gabinetto della Prefettura di Oristano Dott.ssa Madau, del Prof. Mario Di Rubbo collaboratore esterno dell’Istituto per la cura dei rapporti della Scuola e delle Istituzioni, della Referente di plesso Prof.ssa Graziella Panichi, della Referente dell’Educazione Civica dell’Istituto di Santulussurgiu Prof.ssa Luisa Ledda.

La cerimonia di insediamento, rappresenta il momento conclusivo di un percorso iniziato nei mesi precedenti che ha visto gli studenti della Scuola di Cuglieri confrontarsi dapprima con le elezioni Primarie e successivamente con la presentazione delle liste, dei rispettivi programmi elettorali e infine con le elezioni, lo spoglio e la proclamazione degli eletti.

Il progetto Consiglio Comunale Ragazze e Ragazzi, è parte integrante del PTOF, costituisce una palestra di educazione civica che permette ai ragazzi di confrontarsi e di partecipare alla vita della collettività sociale in cui vivono e di cui fanno parte integrante.

Realizzare l’iniziativa, permette agli alunni di rendere effettiva la pratica della partecipazione attraverso l’espressione delle proprie idee, esigenze e dei propri desideri, nell’esercizio consapevole dei propri diritti

svoltasi anche in questa occasione con responsabilità, senso civico e rispetto reciproco.

L’insediamento, a causa delle restrizioni imposte dal Covid 19, si è tenuto in modalità mista: in presenza per i soli studenti facenti parte del neoeletto Consiglio comunale e da remoto su meet con le classi coinvolte nel progetto, 4°e 5° Primaria, 1°-2° 3° Secondaria del Plesso di Cuglieri, gli insegnanti e le famiglie che hanno potuto seguire l’evento grazie all’invito del Dirigente scolastico pervenuto alle famiglie con apposita circolare.

La neo eletta sindaco, Alice Salvagnolu, ha presentato all’assemblea il Consiglio e la Giunta, tutta al femminile, per poi dare la parola al vicesindaco, Sebastiano Scarpa e agli assessori: Sara Agus assessore al Benessere scolastico, Agata Busia assessore all’Ambiente e alla cura degli animali, Federica Casule assessore alla Cultura, Roberta Simula assessore allo Sport. Gli assessori potranno contare sull’aiuto dei consiglieri Giorgia Sias e Gabriele Inzis ma anche della Capogruppo della minoranza, Caterina Pinna, che ama definirsi “capogruppo dei collaboratori” formato da Chantal Cassese, Mattia Zuncheddu, Riccardo Loche.

Nel suo intervento, la neo sindaco, emozionatissima, ha sottolineato “Io non sono amante della politica, ma ho deciso di candidarmi per mettermi al servizio degli altri e per cercare di rendere la scuola più bella e piacevole, per questo, con la mia squadra e con l’aiuto di Caterina, mi farò portavoce presso il Sindaco e la Dirigente, dei nostri desideri e delle nostre esigenze. Questa iniziativa mi ha da sempre interessato, perché si possono realizzare progetti che interessano maggiormente i ragazzi”.

Dagli interventi dei consiglieri, è emerso che lo spirito che ha animato e guidato i ragazzi in questa esperienza, è stato la collaborazione e la lealtà, come si evince anche dallo slogan della squadra guidata da Alice “Collaborando insieme nessuno ci fermerà”.