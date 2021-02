San Vero Milis. Incontro pubblico informativo del CPIA il 24/2/2021 ore 18.30

Si invita a partecipare all’incontro informativo del CPIA il 24 febbraio p.v. alle ore 18.30 in Aula Consiliare a San Vero Milis.

Il CPIA di Oristano in collaborazione con l’Amministrazione comunale di San Vero Milis organizza una riunione di presentazione del Centro provinciale istruzione adulti e dei servizi che vengono erogati, anche in considerazione dell’attivazione della nuova sede a San Vero Milis.

Incontro informativo del CPIA

Grazie alla presenza dei responsabili si potranno chiedere informazioni e delucidazioni. Sarà l’occasione per ricevere le “iscrizioni” e/o manifestazioni di interesse per i corsi di primo livello.

Per favorire la maggiore partecipazione della cittadinanza e garantire il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del Covid, la riunione sarà trasmessa anche in diretta sulla pagina Fb del comune di San Vero Milis