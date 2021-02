IED open days: da 1 febbraio settimana di workshop Design a Cagliari

L’Istituto Europeo di Design (IED) dal 1 febbraio presenta i nuovi Open Days a Cagliari.

Cinque giornate a Villa Satta dedicate ai Corsi Triennali per scoprire i percorsi di studio e la metodologia didattica IED.

L’offerta formativa è disponibile oltre che nel capoluogo sardo anche a Milano, Roma, Torino, Firenze e all’Accademia Aldo Galli di Como. Per il 2021 IED ha previsto un programma di appuntamenti della durata di una settimana e ciascuno dedicato ad una diversa tipologia: Corsi Triennali o di Formazione Continua in ambito Design, Moda, Arti Visive, Comunicazione.

“La formazione rimane un tema essenziale per costruire nuove opportunità per il nostro Paese” Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia.

Si parte il 1° febbraio e fino a venerdì 5 con la presentazione dei Corsi Triennali: ogni giorno della settimana sarà dedicato a più workshop di area per realizzare un progetto vero e proprio sotto la guida di un docente e sperimentare quindi in prima persona l’approccio formativo IED.

Un calendario fitto di appuntamenti, alcuni dei quali dedicati ai corsi Triennali di IED Cagliari: martedì 2 i workshop dell’area moda; giovedì 4 Graphic Design Is Everywhere per l’area arti visive e venerdì 5 il workshop Strategic Design Thinking per l’area design.

“Una nuova e ulteriore modalità di presentazione di tutta l’offerta formativa IED Italia che anticipa i prossimi Open Day dedicati ai quattro corsi triennali e ai corsi di formazione continua dello IED della Sardegna, che aiuterà gli interessati a fare la loro scelta e a condividerla con l’Advisor IED”, sottolinea Monica Scanu, Direttore IED Cagliari.

Durante la settimana di Open Days sarà possibile interagire con gli Advisor IED, le figure dello staff pronte ad accompagnare il potenziale studente nel processo di scelta, chiarire qualsiasi dubbio sui percorsi formativi e sul processo di ammissione e iscrizione.

Inoltre per chi sente di avere già le idee chiare sul corso di studi da intraprendere, è possibile prenotare un colloquio motivazionale con il Coordinatore del corso e iniziare quindi fin da subito il processo di ammissione.

Per ulteriori informazioni e per registrarsi all’Open Day basterà accedere a: ied.it/openday.

Per info sede IED Cagliari: Roberto Cecchinato – r.cecchinato@ied.it