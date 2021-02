I ricordi di Pierina Vacca in limba sul carnevale del mercoledì delle ceneri di Ovodda

De mamentomo no nde poniada una bella putzada, po nos “purificare bene” e nor naiada “Memento homo che polvere sei e in polvere tornerai” t’intrinia su frittu.

Su me^uris de bonu manzanu sas ^ampanas sonavana po sa funzione de su mamentomo, in pa^ora sa cressia si che preniada, su preide no azettavada su me^uris de lessia nostru, cad’anno nor briavada e noss’amentavada ^ì huremus in pecadu mortale ^a che hudi intrau su barantinu e duncas cassione de preadorias, de pentimentu , de “astinenza e de digiuno”

Su manizu in sar domos hudi a c’amaniare sa galadina ^a duravar tantar diese duncas unu mandi^u sempere prontu si c’arribava carchi amigu a s’ispenzada, sar lorighettas, frizias e bene assentadasa in sa ^anistedda prontas a lass’irmelare a s’ocurrenzia, un’impastada e zipulas tantos pitzudos su fiascu de su binu in pitzu de zeminera prontu po ^umbidare sar mascheras ^i ispettavana e ^i arribavana a tropas.

A sa zente po si dissaogare bastavada unu nudda, un’acarotada ^un sas amigas, un’andada e torrada in s’istradone, un’incrarada ainca be hurini sor ballos, in su camerone o in sa piazza, unu ballu tundu o unu dillu.

Cassione prima de ^arrasse^re e mescamente sa sa ^ida de arrones, in bidda incumenzavada a s’intendere sa hesta, in totue s’ispainavada unu nusu de friziu, de mele ^ottu, de pitzolu de aranzu arridau, de sortina .

Si torro in se^us ^n su tempusu, ^ando penzo a me^uris ‘e lessia, su primu arre^ordu ^i tenzo este in s’istradone unu grustu ‘e tzente issurtande omines mannos bestios a camissottu , ^un sa fatze intinta a tzintziveddu.

Tres o battero de ^ustos intintos hurini tzitzios a orrodeu a otzeras ^ena fridu e in manos teniana unu libru ^ì leziana ^ossas ^ì deo non ^umprendio; un’ateru bestiu ‘e sennore, a gapeddu tundu in manos teniada unu bette martzeddu mannu ^i hattu hattu addobavada a terra e abbo^inavada “tottu mudos” ;

abbo^inavada e menetzavada unu pantumu, DonConte ^i , tzitziu in pitzu ‘e unu carrotzeddu, ne muttiada e ne frittiada.

Hiniu de abbo^inare sos ^i hurini issurtande aviana errissiu e atzotau e c’aviana issontzau sa sortina, a ^ie aviada pi^au conca a muruntzone, medasa hurini intraos intro ‘e vidda e ateros conca a sussu ‘e s’istradone.

Sos tzios intintos aviana intregau su pantumu a unu grustu ‘e piloccones ^i derettu aviana pi^au conca a su ponte abbo^inande “a DonConte l’ana ^undennau a che lu ghettare in s’istracca”.

Un’atera vissione prus crara e nitida este unu grustu ‘e pilocones intintos, pilochedos ^un sonatzos apicaos a su ^intzu, unu sonadore ‘e sonette, tottusu inhattu ‘e unu carrutzu tirau dae unu molenteddu irmarriu e passienziosu.

In pitzu de su carrutzu be hudi unu carratzolu e tzitziu in pitzu, bene pressetiu, su pantumu ^i, si tiravana una gardiana, moiada sa conca e sor bratzos.

A primu achitu de ^ustu grustu non si ^onnossiada nemos non solu po su nieddore de sa gara ma hinzas po sa bestimenta, sa tzanchetta a s’imbresse, denter de patata, sos pantalones e sa zanchetta ^inta sue de inantisi a seusu, bestieddas ghettadar dae conca, capurrones, peddes biancas e nieddas, unu grustu de irghentinaos, ha^iada a los timere ^a pariana guastos.

In cada bi^inau si frimavana e a su sonu ‘e su sonete, de sos sonatzoso e a sar bo^es letzas ^ì ghettavana, dae sar domos essiana a lor biere e a los ^umbidare, unu prattu de tzipulas ^i derettu ch’irboidavana a pitzu de una moitza, unu fiascu de binu ^i ch’irba^avana a su carratzolu si calle^una bo^ava lorighettas o pane ^un sapa sor durches non bidiada mancu s’allutta, belle belle si che mandi^avana hinzas su prattu.

Andavana de unu ^apu a s’ateru de sa vidda pariana puddas ispraundadasa, a primu merie sortiana tottusu a s’istradone, a sa pratzamanna, ainca be hurini sos’ateros ispettande po su prozessu.

Una vorta hattu su prozessu e ^undennau su malinnu, a ancas a gru^e po s’imbriaghera o po s’irmarritzone, in prevessone c’a^umpanziavana su ^undennau a su trettu ^i che lu depiana ghettare, su ponte ‘e Bernardu, su cu^uru de pirilai o s’istraca, li poniana su luminu e lestros ‘e bentu che lu ispinghiana prima ^i su ho^u ^arede intinniau hinzas a issos.

Sa fracca, ^i duravada unu minutu, hudi su sinzale ^i ^arrasse^re che hudi hiniu e duncas tristos mannos , mescamente sor zovanos , si che arrecuiana.

Deo hinzas si timio sos’intintos, m’agradavada a andare ihatu de DonConte, una balletta prena ‘e patza hatta a omine ^un bratzos, conca e ancas e ispettavo s’ora ^i li dimandavana si eriada a mandi^are o a bufare ^a issu ha^iada de conca pariada naende “ei nde vozo”, peroe ^ando non lu ^umbidavana ampulavada sor bratzos e ha^iada un’inzeniu letzu.

Belle ^ì nd’issio ^ì DonConte hudi unu pantumu, su butzinu, s’annada mala, su malinnu, unu mal’incriniu, ^ando lu ^undennavana mi dispiaghiada ^a hudi su sinzale ^i che hudi hiniu su ^arrasse^are e su divertimentu.

Dae sos 11 a sor 20 annos in bidda non behui a hui in Campidanu una borta hinia s’iscola e torrada, este ^umente ^i non sere mai moia, a su primu ^arrasse^are mi soe acarotada, soe andada a sor ballos, e a me^uris de lessia soe torrada a andare ihatu e DonConte, mi soe intinta, soe torrada pilochedda.

Cad’anno su grustu de soss’intintos hu sempere prur mannu, hana incumenzau a bennere hinzas dae sar biddas de hurriu, carchi amigu hinzas dae largu, e a bidda si che venini una vorta, torrana sempere ^un ateros amigos.

Hapo sempere penzau ^ì in bidda su me^urir de lessia l’ispettavana ^a hudi una die de isfogu, de libertade, ^undennande su prepotente, su butzinu, su barrossu, iscarrigavana tottu s’asprore e su hele ^i aviana agrumonau.

^Omo es tottu ^ambiau, su prozessu non lu ha^ene prussu, sa piazza este una “discoteca” ^un sa mussica a tottu volume, si viene ibia concas grogas, birdese, tanadas, orruvias, bestires de cada gasta, si prima molenteddu tristu nde be hudi unu oje li ha^ene ^umpanzia ateros bestiolos becos, ^apras fra^osas, conillos, puddas, soss’intintos non si ^onnossene mancu tra issos, non si ^umprendede si sunis de vidda o istranzos, tottus ballana e si divertini hinzas a ^antu calle^unu dezididi ^i est’ora de li ponne ho^u a DonConte e de che lu ghettare in s’istracca.

Una vorta ^i ch’er ghettau in s’istracca che hini hinzas sa hesta, soss’istranzos saludana sos amigos e impromintini de torrare un ateros amigos hinzas s’anno ^i venidi, ^a “ci siamo troppo divertiti.”

Abellu abellu sa zente irmarria e morta si c’arrecuidi, isparia sa zente in sa vidda c’abarrada su muntonarzu e su camion po c’arritirare sor labaros ^ì be sunis in cad’ungrone, mobiles issancaos, lavatrices ^ena motore, portronas, retese; tottu ^ustu po s’abilidade nostra e de carchi istranzu ^ì, si sentidi in dovere de che lassare po sinzale carchi labaru hinzas issu, unu paraccu irmaniau, unu ^ussinzu betzu, itziu po ^ust’ocassione, una parrucca groga, ampullas e bidoneddor boidos, de tottu “secco, umido e ingombranti”

A mene m’abarrada sa tristura ^a mi mancada, su sa^u prenu ‘e patza, su carrutzu, su prozessu,^a cada imputau nde tenede dirittu, sar denter ‘e patata, su sonadore, su molenteddu tristu, sa tzanchetta a s’imbresse, su bressu ‘e sa tzente, su me^uris ‘e lessia, su connottu.