Lanciato un “love contest” per raccogliere foto e storie d’amore dal pubblico: la coppia vincitrice potrà partecipare allo spettacolo in presenza al Politeama. Inoltre, le testimonianze diventeranno parte integrante dello show (della durata di 80 minuti) in diretta su Facebook. In regalo per i primi 400 accessi acquistati un aperitivo su Zoom con i comici, in programma la settimana successiva allo spettacolo

I biglietti si possono acquistare unicamente sull’evento Facebook “Bruciabaracche – “Ma l’amore no”, raggiungibile dalle pagine Facebook di Bruciabaracche e Politeama Genovese e da politeamagenovese.it).

Dopo il successo dello spettacolo di Santo Stefano, che ha registrato più di 2500 accessi, i Bruciabaracche tornano con un nuovo e dissacrante show online. Sabato 13 febbraio (ore 21) Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco portano in scena "Ma l'amore no" in diretta Facebook dal palco del Politeama Genovese e lanciano un vero e proprio "love contest", per raccogliere foto e storie dal pubblico che diventerà parte integrante dello spettacolo: la coppia vincitrice potrà partecipare allo spettacolo in presenza, mentre le testimonianze migliori faranno parte degli sketch dei comici. "Ma l'amore no" va in onda sull'evento Facebook Bruciabaracche – "Ma l'amore no" (raggiungibile dalle pagine Facebook Bruciabaracche, Politeama Genovese e da politeamagenovese.it), unico modo in cui è possibile acquistare le prevendite a 16,99€. Con i primi 400 accessi acquistati in regalo un aperitivo in Zoom con i Bruciabaracche, che si terrà la settimana successiva allo spettacolo.

A pochi istanti da San Valentino, anche i Bruciabaracche si cimentano, a modo loro, con l’amore. «”Ma l’amore no” – racconta Enzo Paci – è uno spettacolo che nasce sull’onda di quello di Santo Stefano: l’enorme mole di commenti e riscontri ottenuti in diretta ci ha incoraggiato ulteriormente a stimolare l’interazione con il pubblico. Abbiamo quindi deciso di renderli parte integrante dello show lanciando sui social un “love contest”, in cui chiediamo a chi ci segue di inviarci le loro storie e i loro aneddoti divertenti d’amore». La sera del 13 febbraio, oltre a tutte le coppie collegate su Facebook che potranno interagire durante la diretta inviando messaggi e foto, ne sarà scelta una che potrà partecipare allo spettacolo al Politeama Genovese. «Durante gli 80 minuti di show il pubblico online potrà chiederci dediche e serenate personalizzate, mentre i “malcapitati” vincitori – aggiunge Andrea Carlini – potranno assistere a “Ma l’amore no” in presenza in presenza, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti. Perché malcapitati? Perché con i Bruciabaracche non si sa mai cosa accadrà: potrebbe arrivare qualche avance inaspettata, così come qualcuno potrebbe metterli in guardia dalle insidie della vita di coppia». Inoltre, i primi 400 ad acquistare il biglietto riceveranno l’accesso esclusivo a un aperitivo su Zoom insieme ai Bruciabaracche, che si terrà la settimana successiva allo spettacolo.

Si può quindi scegliere di guardare lo show su tutti i device: smartphone, tablet, pc, e per chi possiede una smart TV, anche sul televisore di casa. Dopo i 2500 accessi di “Natale in poltrona”, tornano in diretta Facebook sul palco del Politeama Genovese Antonio Ornano, Andrea Di Marco, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Enzo Paci, Daniele Ronchetti, Andrea Carlini e Daniele Raco con “Ma l’amore no”, spettacolo scritto dai Bruciabaracche e da Graziano Cutrona e con l’organizzazione di Arianna Traverso e del Politeama Genovese. Le riprese dello spettacolo sono di Bruno Desole. «Come per lo spettacolo di Santo Stefano – conclude Carlini – intendiamo anche attirare l’attenzione sul settore degli spettacoli dal vivo, che tra un’ordinanza, un divieto, e un decreto, chiude i teatri e lascia a casa decine di migliaia di lavoratori».

“Ma l’amore no” dei Bruciabaracche va in onda sabato 13 febbraio alle ore 21 sull’evento Facebook “Bruciabaracche – Ma l’amore no”, raggiungibile dalla pagina Facebook del Politeama Genovese, da quella dei Bruciabaracche e da politeamagenovese.it. Sempre sull’evento Facebook è possibile acquistare le prevendite a 16,99€ (unica modalità di acquisto attivata).

Come acquistare il biglietto:

1. Clicca il tasto “Acquista” sulla Pagina Evento “Bruciabaracche – Ma l’amore no” dal sito politeamagenovese.it e dalle Pagine Facebook Politeama Genovese o Bruciabaracche.

2. Segui le istruzioni per effettuare l’acquisto tramite carta di credito, debito, prepagata o conto PayPal già agganciati o da agganciare al proprio account Facebook.

3. Una volta completato l’acquisto, risulterai partecipante all’Evento e riceverai notifiche da Facebook prima dell’appuntamento. Lo spettacolo live sarà accessibile dalla Pagina Evento sabato 26 dicembre ore 21:00 (durata di circa 70 minuti), da tutti i device (smartphone, tablet, PC, smart TV).