Governo: Raggi “Rompiamo gli schemi, il M5S apra a Draghi”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ il momento di rompere gli schemi: con Mario Draghi si dialoghi. E sui temi!”. In un’intervista al Foglio Virginia Raggi dice che il M5s, il suo partito, deve mettersi seduto con l’ex numero uno della Bce. “Il teatrino delle poltrone al quale abbiamo assistito è imbarazzante e, soprattutto, non è stato in grado di raggiungere alcun risultato. I cittadini sono stanchi”.

“Io mi concentrerei sui temi – ribadisce -. Non vedo un parallelo con l’esperienza Monti. Il prossimo governo, infatti, avrà il compito di gestire risorse e rilanciare lavoro ed economia nella fase post-Covid. Quindi niente Draghi uguale Monti? Certo, Inoltre, rispetto al ‘governo dei tecnicì, credo che la partecipazione politica sarà sicuramente maggiore. Diffido di un governo formato esclusivamente da tecnici. Ma, lo ripeto, il tema deve essere il programma”.