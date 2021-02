Mazzetti: “Nomina prestigiosa darà continuità alla sua azione”

“Nel giorno in cui Franco Gabrielli viene investito di un incarico così complesso e articolato, vogliamo esprimergli la nostra stima e le nostre congratulazioni, sottolineando lo spessore umano e professionale con cui è stato alla guida della Polizia di Stato, e ringraziandolo per il rapporto di rispetto, di lealtà e di correttezza che ha costantemente mantenuto con noi. L’indiscussa competenza, la preparazione e l’enorme esperienza di Gabrielli daranno lustro, efficacia e ulteriore valore al suo nuovo ufficio, grazie al quale potrà avere continuità la sua valida azione in materia di sicurezza, così strategica e fondamentale per il Paese. L’auspicio è che chi gli succederà proseguirà nel solco tracciato dall’attuale Capo della Polizia, che è stato un grande esempio di rispetto dei ruoli istituzionali, ma soprattutto delle donne e degli uomini che portano la nostra amata divisa”.

Così Valter Mazzetti, Segretario Generale Fsp Polizia di Stato, commenta la nomina del Capo della Polizia, Franco Gabrielli, a sottosegretario alla Presidenza del consiglio con delega ai Servizi e alla Sicurezza della Repubblica.