Festival di Sanremo sottotono, ma la casa resiste

Il 2021 sarà inevitabilmente ricordato negli annali per aver ospitato un Festival della Canzone Italiana un po’ sottotono: niente pubblico all’Ariston né dentro, né fuori per accogliere i cantanti in gara, distanziamento sociale obbligato.

Il palco occuperà un’area più vasta sia per supplire i vuoti, sia per distanziare l’orchestra. Gli spazi saranno dilatati e l’interno del teatro sembrerà “un’astronave immaginaria verso un futuro migliore al quale aspirare” a detta degli addetti alla scenografia.

Ma, al di là della kermesse, come sta andando il mercato immobiliare di Sanremo?

L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha visto che la città tiene, nonostante la pandemia.

advertisement

“L’interesse per l’acquisto della casa vacanza a Sanremo è sempre vivo grazie al clima favorevole in tutte le stagioni. In questo periodo si è notato anche un buon dinamismo sul mercato della prima casa in seguito al desiderio di acquistare metrature più ampie e con spazi esterni grazie all’aiuto di mutui concessi a tassi favorevoli” dichiara Marco Salvatore Calabrese, Affiliato Tecnocasa nella Città dei Fiori.

“La seconda casa vede sempre protagonisti acquirenti lombardi e piemontesi, con un lieve incremento anche di acquirenti stranieri, in particolare francesi, che ne apprezzano la vivibilità e la vicinanza alla Costa Azzurra.

Chi ha ottenuto lo smart working ha scelto la casa vacanza per lavorare e ha trascorso lunghi periodi a Sanremo. L’acquirente di casa vacanza, in questo momento, mira a bilocali ristrutturati, possibilmente con terrazzo e vista mare” prosegue Calabrese.

Una delle zone più apprezzate è l’area centrale che da via Matteotti e corso Garibaldi scende verso il mare. I prezzi medi si aggirano intorno a 3.000 € al mq per le soluzioni abitabili e in buono stato, con punte di 4.500 € al mq per le soluzioni di pregio. Per chi avesse budget più contenuti possiamo indicare le zone un po’ più distanti dal mare, dove si possono trovare varie soluzioni abitative a 2.000 € al mq.

Uno dei punti di forza della cittadina è la pista ciclopedonale che costeggia il mare.