Fabbricaurora: Cibo, Arte e Drink

La Fabbricaurora, locale situato nel centro storico di Cagliari – scalette di Santa Chiara- ospita nella giornata di domenica 21 febbraio a partire dalle ore 12.30, i disegni e le opere di Velia Giada Tantino, artista dal backgound personale e spontaneo,da sempre appassionata al mondo dell’arte ma che solo recentemente si è dedicata a pieno alla propria attività artistica, dando libero sfogo alla sua creatività.

I disegni, alcuni realizzati a matita, altri con acrilici e pastelli, mettono in primo piano le sfumature emotive e le meccaniche razionali, che fanno da tema alle rappresentazioni figurative della mostra.

La rilevanza delle opere viene dunque conferita all’espressione libera delle proprie sensazioni, come riferisce l’artista stessa “pur avendo inziato sin da bambina a disegnare, non ho mai avuto modo di studiare ed affinare tecniche…disegno per puro istinto e per una fortissima necessità interiore di esternare quello che succede dentro di me.“

In occasione della riapertura del locale, la Fabbricaurora stringe una mano all‘arteper ripartire con uno slancio creativo, offrendo ai clienti/spettatori la giusta atmosfera per gustare drink, buon cibo ed al contempo assaporare l’arte.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid19.