Escort Advisor presenta le Top Escort del 2020 votate dagli utenti 

Escort Advisor presenta le Top Escort del 2020.

Un evento digitale unico condotto da Fabio De Vivo per conoscere sei delle migliori escort d’Italia.

https://www.escort-advisor.com/classifica-2020

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, presenta la Classifica delle Top Escort del 2020 con un talk show in stile “Notte degli Oscar” condotto dal noto speaker radiofonico, online sul sito dal 2 febbraio 2021.

Una presentazione unica nel suo genere: un conduttore in abito elegante che alterna le premiazioni a curiosità sul settore, sei escort professioniste che si raccontano e mostrano senza vergogna, in un momento dedicato solo a loro, in una location allestita nei particolari. Una sorta di “Oscar delle escort“, che però hanno votato gli utenti con le oltre 80.500 recensioni scritte solo nel 2020.

Trailer della Classifica Top Escort 2020 di Escort Advisor:

Niky di Roma (113 recensioni) e Veronika di Milano (53) sono rispettivamente la escort e la escort trans migliori d’Italia per l’anno 2020.

Oltre a loro sono state altre quattro le professioniste che hanno ricevuto una nota di merito attraverso le recensioni degli utenti del 2020.

Due i “riconoscimenti speciali” consegnati, uno a Rachele dalla provincia di Monza per il maggior numero di recensioni mai ottenute su Escort Advisor (225) e Lena di Bergamo per come ha affrontato il 2020, raccontato dalle sue recensioni.

Due le “menzioni emergenti”: Lola della provincia di Novara e Vicky Lopes di Milano.

La classifica è stilata direttamente dagli utenti: in base al numero delle recensioni ricevute nel 2020 e al loro punteggio, oltre al grado di affidabilità degli autori delle recensioni. Le escort vengono premiate direttamente dagli utenti proprio attraverso il racconto delle loro esperienze.

Le classifiche riservano sorprese e nelle top 10 risultano professioniste da tutta Italia.

La Classifica di Escort Advisor rappresenta tutte quelle escort che non si improvvisano nel sesso a pagamento, ma che investono nella propria reputazione. Sono donne che scelgono questo lavoro, che si impegnano per essere le migliori – commenta Mike Morra, fondatore di Escort Advisor .

Lo vediamo bene dalla presentazione che abbiamo organizzato quest’anno, non sono di certo ragazze di strada o sfruttate: eleganza, intelligenza e professionalità caratterizzano ognuna di loro. Con un evento del genere presentato da un professionista come Fabio De Vivo continuiamo a sdoganare un argomento da sempre considerato “scandaloso” ma anche a sensibilizzare sul tema della sicurezza e trasparenza che le recensioni garantiscono a utenti ed escort.