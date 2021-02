Esce “Manuale della Vendita”, 10 Segreti per vendere Online e Offline

E’ acquistabile su Amazon il “Manuale della Vendita” – The Real Marketing Secrets – I 10 Segreti per Diventare un Professionista delle Vendite Online e Offline.

Il Manuale di Marco Sotgiu racchiude tutte le principali tecniche di vendita e di persuasione per diventare abili e produttivi venditori.

In questo manuale l’autore descrive i segreti della vendita che ha imparato dai più grandi formatori internazionali nel corso della sua trentennale attività e che ha racchiuso in questo libro.

Semplice e facile da leggere in un’ora di tempo, contiene esempi pratici per chi vuole iniziare a intraprendere il mestiere del venditore o per chi lo è già e vuole migliorare i suoi risultati nelle vendite.

Include le tecniche da applicare per la vendita tradizionale (marketing offline) e quelle per la vendita online.

E ‘disponibile in formato ebook su Amazon e sarà pubblicato anche in versione cartacea.

CHI E’ L’ AUTORE

Marco Sotgiu è un marketer e un imprenditore che ha dedicato la sua attività al settore sociale con lo scopo e la missione di aiutare le persone nella crescita personale, professionale ed economica.

Ha guidato cooperativa sociali curando il reinserimento socio-lavorativo di centinaia di persone diversamente abili.

Appassionato di musica, suona la batteria in alcuni gruppi musicali ed ha un blog dedicato alla musica www.spettacolart.it.

Lavora nel team di Business Box Italia ed è il curatore del Blog.